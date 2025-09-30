Η νέα ταινία της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη «Harvest» προβάλλεται στην Αθήνα - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ από την πρεμιέρα

Κατά τη διάρκεια επτά παραισθησιογόνων ημερών, ένα ανώνυμο χωριό, σ’ έναν απροσδιόριστο χρόνο και τόπο, εξαφανίζεται. Στη κωμικοτραγική εκδοχή του γουέστερν της Τσαγγάρη, o Γουόλτερ Θερσκ –ένας αστός που έγινε αγρότης– και ο Λόρδος Τσαρλς Κεντ, γαιοκτήμονας της περιοχής, είναι δυο παιδικοί φίλοι που προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν μια εισβολή από τον έξω κόσμο: την πληγή της νεωτερικότητας.

Στην πιο φιλόδοξη ταινία της ως σήμερα, η Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη μας προσκαλεί σε ένα σύμπαν από ασύλληπτες ψυχεδελικές εικόνες ευφορίας και γονιμότητας, τη στιγμή που αυτό κινδυνεύει από το εμφατικά ορατό χέρι του καπιταλισμού. Το τέλος μιας εποχής φιλμάρεται σε 16mm και ζωντανεύει μέσα από ένα εντυπωσιακό διεθνές καστ που δίνει την ψυχή του στην αποτύπωση μιας κοινωνικής ουτοπίας που κάποτε θα επιστρέψει.

Στη συνέχεια, η σκηνοθέτις Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη προλόγισε πολύ συγκινημένη την ταινία της και παρουσίασε τους συνεργάτες της που ταξίδεψαν από την Αμερική και την Μεγάλη Βρετανία για την ελληνική πρεμιέρα του "Harvest". Στην Αθήνα βρέθηκαν η ηθοποιός Thalissa Teixeira , ο Ian Hassett που υπογράφει την πρωτότυπη μουσική της ταινίας, αλλά και ο μοντέρ Matt Johnson . Αμέσως μετά την προβολή ακολούθησε q&a με την σκηνοθέτιδα και τους συντελεστές, με τον Αλέξη Καλοφωλιά να συντονίζει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Μεταξύ άλλων, στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας στην Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, παρευρέθηκαν οι Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Δήμητρα Ματσούκα, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μάκης Παπαδημητρίου, η Πατρινής καταγωγής ηθοποιός Έλλη Τρίγγου , η Σοφία Κόκκαλη, και οι Δημήτρης Μοθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Σίσσυ Τουμάση, Δημήτρης Κίτσος, Σπύρος Χατζηαγγελάκης, Αναστασία Γιάμαλη, Μελισσάνθη Μάχουτ, Άλκηστις Πουλοπούλου, Πένυ Αγοραστού, Αγγελίνα Παπαδοπούλου αλλά και οι σκηνοθέτες Αργύρης Παπαδημητρόπουλος, Εύη Καλογηροπούλου, Άγγελος Φραντζής, Σύλλας Τζουμέρκας, Σοφία Εξάρχου, Ελίνα Ψύκου, Γιώργος Γούσης, Τζώρτζης Γρηγοράκης και πολλοί ακόμη. Πριν την προβολή, οι καλεσμένοι απόλαυσαν signature cocktails από το Jameson.

Η συγκεκριμένη ταινία εκτός από τη συμμετοχή της στο διαγωνιστικό για τον Χρυσό Λέοντα στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βενετίας 2024, είχε επίσημη συμμετοχή & στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τορόντο 2024 καθώς και στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Λονδίνου 2024.

Λίγο πιο πριν η νέα αυτή φιλόδοξη παραγωγή της διεθνούς ελληνίδας σκηνοθέτιδας είχε κάνει την επίσημη πρεμιέρα της στην Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση όπου το Cinobo και η Faliro House υποδέχτηκαν την Τρίτη 23/9 τους συντελεστές της ταινίας αλλά και ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου, δημοσιογράφους και φίλους του σινεμά.

Αυτά έγραψε το σάιτ flix.gr για τη νέα κινηματογραφική δημιουργία της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη ("Attenberg") με τίτλο "Harvest"

"Αποστομωτικά όμορφο, σκληρό, βαθύ και βαθιά μελαγχολικό, το φιλμ είναι η εντυπωσιακή επιστροφή της Αθηνάς Τσαγγάρη, εννιά χρόνια μετά την τελευταία της ταινία, με επίσημη πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας".

To "Harvest" όπως προείπαμε, κυκλοφόρησε επίσημα στις Ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες από την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, από το Cinobo και την Faliro House και πιθανόν το επόμενο διάστημα να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Σκηνοθετικό Σημείωμα

Με αυτή την ταινία που αποτελεί μια διασκευή του μυθιστορήματος Harvest του Τζιμ Κρέις, είχαμε την ευκαιρία να εξετάσουμε την στιγμή που όλα ξεκίνησαν για εμάς, τους κληρονόμους του 21ου αιώνα, μια παγκόσμια ιστορία απώλειας γης.

Για μένα, το Harvest είναι μια ταινία για την αποτίμηση. Τι έχουμε κάνει; Πού πάμε μέσα από τα κοινά, την πολιτική μας τιμή;

Το Harvest παρακολουθεί τα πρώτα επικίνδυνα βήματα της βιομηχανικής «επανάστασης». Αλλά επαναστατική δεν υπήρξε. Με τον ίδιο τρόπο, δείχνει τι συμβαίνει όταν μια απομονωμένη κοινότητα διαταράσσεται από τρεις κατηγορίες ξένων: τον χαρτογράφο (Κουΐλ), τους πρόσφυγες (την κυρία Μπέλνταμ και την οικογένειά της) και τον άνθρωπο της εταιρείας (Έντμουντ Τζόρνταν). Όλοι αρχέτυπα καταλυτικών αλλαγών. Οι χωρικοί μετατρέπονται γρήγορα σε ξενοφοβικούς, μετά σε όχλο, κι έπειτα οι ίδιοι σε πρόσφυγες. Είναι οι νέοι που βάζουν φωτιά στον αχυρώνα και οι νέοι που πρώτοι φεύγουν. Το μέλλον δεν είναι μέρος της ιστορίας — θα συμβεί εκτός οθόνης, σε έναν κόσμο που δεν προορίζεται να δούμε. Κανένας από τους βασικούς μας χαρακτήρες δεν είναι αυτό που φαίνεται. Ο Γουόλτ δεν είναι στην πραγματικότητα αγρότης, ο Κεντ δεν είναι στην πραγματικότητα άρχοντας, η Μπέλνταμ δεν είναι στην πραγματικότητα μάγισσα, ο Κουΐλ δεν είναι στην πραγματικότητα φίλος, ο Τζόρνταν δεν είναι στην πραγματικότητα ο κακός.

Στην ποιητική παράδοσής τους, το Harvest είναι ένα ελεγείο για την κοινωνία των πολιτών. Μας καλεί να σκεφτούμε τους κινδύνους αυτής της παράδοσης, στον καπιταλισμό και στην άνοδο του εθνικισμού. Έχουμε κληρονομήσει αυτόν τον κόσμο, και όπως ο Γουόλτ, στεκόμαστε στον λόφο παρατηρώντας την παρακμή του. Τι θα κάνουμε; Θα είμαστε συνένοχοι; Ή θα εκτελέσουμε τις μικροχειρονομίες αντίστασης με σφιγμένες τις γροθιές μας; Θα συνεχίσουμε να σπέρνουμε σε γη που έχει πουληθεί κάτω από τα πόδια μας; Η ιστορία ξεκινά από ειδύλλιο αγροτικής ζωής αλλά μετατρέπεται σε ένα γουέστερν προδοσίας. Είναι μια παραβολή, χωρίς όμως τη συναισθηματοποίηση του λεγόμενου «πολιτικού σινεμά». Δυσκολεύει τον θεατή να υποστηρίξει κάποιον. Ποιος είναι πραγματικά ο Walt, ο πρωταγωνιστής μας; Είναι ο ξένος, ο ρομαντικός: αγνός στην καρδιά, αλλά και συνένοχος με την εξουσία.

Υπάρχει ένα παράδοξο στο Harvest. Προέρχεται από την ενσυναίσθηση προς τους ξεριζωμένους, αλλά κανένας από τους βασικούς του χαρακτήρες δεν μπορεί να αναγνωριστεί εύκολα ως «καλός άνθρωπος». Είναι γεμάτο συμπόνια για τον καθένα τους, αλλά ταυτόχρονα, κανείς δεν είναι εξαγνισμένος.

Μέσα στην ευρωπαϊκή παράδοση του ανθρωποκεντρικού κινηματογράφου (ο άνθρωπος ως φορέας της κοινωνίκης πάλης), το Harvest δεν είναι μια ιστορία για ήρωες. Και αυτή είναι η νίκη του σύμπαντος του Τζιμ Κρέις, γεμάτο ατελείς, καθημερινούς ανθρώπους — δουλοπάροικους, πρόσφυγες, τον όχλο, τους αφέντες, τα φαντάσματα, τους αυτόχθονες, τους περιπλανώμενους. Σε σύγχρονους όρους: υπάλληλοι με μπλε κολάρο, υπάλληλοι γραφείου, αστική τάξη, η εταιρεία. Στο κέντρο όλου αυτού, γινόμαστε μάρτυρες της εμμονής του παλιού και του νέου κόσμου με την κληρονομιά. Ούτε ο Γουόλτ, ούτε ο Κεντ έχουν αποκτήσει κληρονόμους. Είναι ευάλωτοι άνδρες που έρχονται αντιμέτωποι με δυνατές, μη συμβιβάσιμες γυναίκες των κοινών. Στο μάτι της φαντασίας μου βλέπω την ταινία σαν έναν πίνακα του Μπριγκέλ που σταδιακά εκφυλίζεται σε ένα καθαρτήριο του Ιερώνυμος Μπος.

Την φαντάζομαι σαν μια νταγκεροτυπία, ή το σύγχρονο ισοδύναμό της, μια Polaroid, που εκτίθεται αργά σε βασανιστικό φως. Αντλώ έμπνευση από τον Καθρέφτη του Ταρκόφσκι, το O Σφαγέας των Προβάτων του Τσαρλς Μπουρνέτ, το Η Γη Τρέμει του Βισκόντι, το Deadwood του Ντέιβιντ Μιλτς, το The Edge of the World του Πάουελ, τη Γη του Ντοβζένκο, το Η Έντιμος Κυρία κι ο Χαρτοπαίκτης του Ολτμαν, τις Μέρες Ευτυχίας του Malick, το Μπάρρυ Λύντον του Κούμπρικ, το Yojimbo του Κουροσάβα, το Επαρχία Χάρλαν Η.Π.Α. της Μπάρμπαρα Κόπλ και το Δίχως Στέγη, Δίχως Νόμο της Βαρντά.

Αυτό που έχει κοινό αυτή η άγρια ομάδα δημιουργών είναι η ενασχόλησή τους με ένα πολιτικό σινεμά που δεν φοβάται να είναι και προσωπικό, ανατέμνοντας την ανθρώπινη κατάσταση με μια σπλαχνική γλώσσα. Εκτιμώ επίσης τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τον ιστορικό κινηματογράφο. Δεν υπάρχει τίποτα πολύτιμο ή ιερό σε αυτόν. Με ενδιαφέρει να εξερευνήσω το σχεδιασμό του λασπωμένου, δύσοσμου, θορυβώδους κόσμου του Harvest. Η συναισθητική επίκληση της εποχής του είναι πιο σημαντική για μένα από την «ακρίβεια».

Διάρκεια: 134 λεπτά.

Η ταινία είναι συμπαραγωγή Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας, Ελλάδας, Γαλλίας και ΗΠΑ, 2024.

Πρωταγωνιστούν οι: Κέιλεμπ Λάντρι Τζόουνς, Χάρι Μέλινγκ, Ρόζι ΜακΓιούεν, Αρίνζε Κένε, Θαλίσα Τεϊξέιρα, Φρανκ Ντίλαν.

