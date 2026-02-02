Δείτε το νέο σποτ της παράστασης «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό»

Το «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό» είναι μια θεατρική κωμωδία που δεν κάθεται ήσυχα.

Κινείται γρήγορα, αλλάζει ρόλους, παίζει με τις ταυτότητες και αφήνει το γέλιο να γεννηθεί εκεί που δεν το περιμένεις. Είναι μια παράσταση ρυθμού, μουσικής και διαρκούς μεταμόρφωσης, μια γιορτή της θεατρικής υπερβολής.

Οι ΣΦήγΚΕΣ ανεβαίνουν στη σκηνή του Θεάτρου «Πάνθεον» από 5 έως 9 Φεβρουαρίου, παρουσιάζοντας μια παράσταση συνόλου, όπου το σώμα, η κίνηση, ο λόγος και η μουσική μπλέκονται με διάθεση παιχνιδιού. Εδώ, τίποτα δεν μένει σταθερό: οι ρόλοι αλλάζουν, οι προσδοκίες ανατρέπονται και το χιούμορ γίνεται βασικό εργαλείο αφήγησης.

Σήμερα δημοσιεύτηκε το νέο σποτ για την παράσταση