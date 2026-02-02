Δείτε το νέο σποτ της παράστασης «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό»

Ανεβαίνει στο «Πάνθεον» από 5 έως 9 Φεβρουαρίου
Το «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό» είναι μια θεατρική κωμωδία που δεν κάθεται ήσυχα.
Κινείται γρήγορα, αλλάζει ρόλους, παίζει με τις ταυτότητες και αφήνει το γέλιο να γεννηθεί εκεί που δεν το περιμένεις. Είναι μια παράσταση ρυθμού, μουσικής και διαρκούς μεταμόρφωσης, μια γιορτή της θεατρικής υπερβολής.
Οι ΣΦήγΚΕΣ ανεβαίνουν στη σκηνή του Θεάτρου «Πάνθεον» από 5 έως 9 Φεβρουαρίου, παρουσιάζοντας μια παράσταση συνόλου, όπου το σώμα, η κίνηση, ο λόγος και η μουσική μπλέκονται με διάθεση παιχνιδιού. Εδώ, τίποτα δεν μένει σταθερό: οι ρόλοι αλλάζουν, οι προσδοκίες ανατρέπονται και το χιούμορ γίνεται βασικό εργαλείο αφήγησης.
Σήμερα δημοσιεύτηκε το νέο σποτ για την παράσταση
Στο Θέατρο «Πάνθεον», από τις 5 έως τις 9 Φεβρουαρίου, οι ΣΦήγΚΕΣ υπογράφουν μια παράσταση λαμπερή, γρήγορη, αστεία και βαθιά θεατρική.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΙΑΣΚΕΥΗ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ
ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΑΡΙΜΙΛΛΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΙΝΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΝΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ-ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΠΕΡΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΙ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΧΟΓΡΑΦΗΣH - PROM VIDEO: NOISE BOX ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΣΤΑΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΟΤΩΝΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΑΚΙΓΙΑΖ: ΙΝΑ ΤΣΕΛΙΟΥ
ΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΜΙΩΝ: ΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΓΙΩΤΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΟΛΟΙ
ΤΖΟ-ΖΟΖΕΦΙΝ: ΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΑΚ-ΔΑΦΝΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΥΓΚΑΡ: ΡΕΤΗ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΘΡΙΝ: ΣΑΝΤΡΑ ΣΑΒΒΑΝΗ
ΜΠΙΣΤΟΚ: ΝΙΚΟΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ
ΜΠΙΖΟΥ: ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΛΟΣ
ΜΑΙΡΗ-ΛΟ: ΧΑΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΟΥΣΗ: ΝΙΚΗ ΖΟΡΜΠΑ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr