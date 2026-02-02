«Μερικοί το προτιμούν ξανθό» από τις ΣΦήγΚΕΣ στο Πάνθεον

Από την Πέμπτη 5 έως και 9 Φεβρουαρίου στις 9.15μμ οι ΣΦήγΚΕΣ γίνονται ξανθές και ανεβαίνουν στη σκηνή του Πάνθεον.

«Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό!» είναι η νέα παράσταση της εκλεκτής ομάδας σε διασκευή, σκηνοθεσία και κοστούμια Βικτωρίας Αγγελοπούλου που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Μια θεατρική κωμωδία που δεν κάθεται ήσυχα. Κινείται γρήγορα, αλλάζει ρόλους, παίζει με τις ταυτότητες και αφήνει το γέλιο να γεννηθεί εκεί που δεν το περιμένεις. Είναι μια παράσταση ρυθμού, μουσικής και διαρκούς μεταμόρφωσης, μια γιορτή της θεατρικής υπερβολής. Μια παράσταση συνόλου, όπου το σώμα, η κίνηση, ο λόγος και η μουσική μπλέκονται με διάθεση παιχνιδιού. Εδώ, τίποτα δεν μένει σταθερό: οι ρόλοι αλλάζουν, οι προσδοκίες ανατρέπονται και το χιούμορ γίνεται βασικό εργαλείο αφήγησης.

Η σκηνοθετική ματιά της Βικτωρίας Αγγελοπούλου προσεγγίζει το κλασικό υλικό με φρεσκάδα και τόλμη, μεταφράζοντάς το σε μια καθαρά θεατρική εμπειρία. Χωρίς να μιμείται τον κινηματογράφο, η παράσταση αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες της σκηνής, χτίζοντας ρυθμό, timing και συλλογική ενέργεια, εκεί όπου γεννιέται το αληθινό γέλιο.

Το «Ξανθό» των ΣΦηγKΩΝ είναι μια κωμωδία μεταμφίεσης, μια χαρούμενη σύγχυση φύλων, ρόλων και κοινωνικών συμβάσεων. Δεν εξηγεί, παίζει. Δεν διδάσκει, απολαμβάνει. Και προσκαλεί το κοινό να κάνει το ίδιο.

Εμπνευσμένη από το θρυλικό «Μερικοί το προτιμούν καυτό» των Billy Wilder και I.A.L. Diamond, η παράσταση μάς μεταφέρει στο 1929, εκεί όπου δύο μουσικοί βρίσκονται στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή. Η μόνη λογική λύση; Περούκες, τακούνια και ένα γυναικείο μουσικό συγκρότημα με προορισμό το Μαϊάμι. Και κάπου εκεί… όλα αρχίζουν να μπερδεύονται επικίνδυνα.

Με γρήγορο ρυθμό, ζωντανή μουσική και θεατρική τόλμη, η παράσταση παίζει με την ταυτότητα, το φύλο και τον έρωτα, αποδεικνύοντας πως το κλασικό χιούμορ δεν παλιώνει, απλώς ανανεώνεται.

Η διασκευή και σκηνοθεσία της Βικτωρίας Αγγελοπούλου, με «πινελιές» του Κωνσταντίνου Μάγνη, μετατρέπει το εμβληματικό κινηματογραφικό υλικό σε ένα ζωντανό, παιχνιδιάρικο θεατρικό παιχνίδι.

Μια παράσταση λαμπερή, γρήγορη, αστεία και βαθιά θεατρική.

Γιατί, τελικά, το ξανθό δεν είναι χρώμα. Είναι … παρεξήγηση. Και στο θέατρο, αυτή απογειώνεται.



Στο σημείωμά της η Βικτωρία Αγγελοπούλου αναφέρει:

«Το «Μερικοί το προτιμούν καυτό» ήταν το σενάριο που με ιντρίγκαρε και έγινε ομόφωνα αποδεκτό από όλη την ομάδα. Μόνο που, από τη στιγμή που το πήρα στα χέρια μου, άρχισε να μου καίει τα πάντα, παλάμες, ώμους, στέρνο και, κυρίως, τον εγκέφαλο.

Πάλι την είχα κάνει την αποκοτιά μου.

Να τα βάλουμε με τον Billy Wilder, τον I.A.L. Diamond, τον Γιάννη Δαλιανίδη, τη Marilyn Monroe, τον Tony Curtis και τον Jack Lemmon; Με ένα έργο-μύθο;

«Σκάσε και κολύμπα», μου είπα.

Και κολυμπήσαμε. Με ναύτες γεμάτους ταλέντο, κέφι και θεατρική ναυτοσύνη, που έβαλαν πλάτη για να σηκώσουμε πανιά σ’ αυτό το απαιτητικό ταξίδι. Τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς, όπως και τον Κωνσταντίνο Μάγνη για τις πικάντικες πινελιές του.

Θα φτάσουμε σε απάνεμο λιμάνι ή θα πέσουμε σε καμιά ξέρα;

Εσείς θα μας το πείτε».

Το «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό» ανεβαίνει στο Θέατρο «Πάνθεον» από τις 5 έως τις 9 Φεβρουαρίου και τα έχει όλα στο … μενού: Μαλλιά, μουσική και μπερδέματα. Γιατί στη σκηνή όλα επιτρέπονται… εκτός από τη βαρεμάρα!»