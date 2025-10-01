Νοέμβριος: Πότε πληρώνονται επιδόματα από 250 έως 800 ευρώ

Δύο πληρωμές περιμένει περίπου 1 εκ. συνταξιούχους τον Νοέμβριο καθώς θα καταβληθεί πρώτα η οικονομική επίδομα 250 ευρώ και μετά οι συντάξεις Δεκεμβρίου, δηλαδή στο τέλος του μήνα.

Σε αυτές τις δύο πληρωμές εάν προσθέσουμε και την πληρωμή για την επιστροφή ενοικίου τότε θα γίνουν 3 μεγάλες πληρωμές σε διάστημα μόλις λίγων ημερών.

Επίδομα έως 500 ευρώ

Το πιθανότερο διάστημα είναι μία εβδομάδα πριν την καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου που θα γίνει στις 25 και στις 27 Νοεμβρίου.

Αναλυτικότερα από τον Νοέμβριο του 2025 ενεργοποιείται το νέο μέτρο οικονομικής στήριξης για συνταξιούχους άνω των 65 ετών, προβλέπεται δηλαδή ετήσια οικονομική ενίσχυση, ύψους 250 ευρώ για μεμονωμένους δικαιούχους και 500 ευρώ για ζευγάρια. Το επίδομα χορηγείται ετησίως κάθε Νοέμβριο, στη βάση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Δεν προβλέπονται πρόσθετοι περιορισμοί για άλλες κατηγορίες του πληθυσμού, όπως εργαζόμενοι ή άνεργοι, αλλά η ενίσχυση επικεντρώνεται στους πιο ευάλωτους συνταξιούχους.

Δικαιούνται το επίδομα συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με ετήσιο εισόδημα έως €14.000 (άγαμοι ή χήροι) ή έως €26.000 (έγγαμοι), καθώς και όσοι λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ ή τη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Η ενίσχυση αφορά:

Συνταξιούχους άνω των 65 ετών, εφόσον πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Συνταξιούχους αναπηρίας, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη ΟΠΕΚΑ.

Άτομα με αναπηρία 100% ή δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας.

Ανάδοχους γονείς ενταγμένους σε προγράμματα αναπηρίας.

Ποιοι εξαιρούνται

Συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών (εκτός αν είναι αναπηρίας).

Όσοι έχουν λάβει πρόωρη σύνταξη.

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι.

Όσοι έχουν υψηλή προσωπική διαφορά.

Δικαιούχοι που λαμβάνουν άλλα επιδόματα όπως ΚΕΑ ή επίδομα τέκνων.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι πρέπει να έχει συμπληρωθεί το 65ο έτος μέχρι τα τέλη του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Για το 2025, δικαιούχοι είναι όσοι έκλεισαν τα 65 μέσα στο 2024. Οσοι το κλείσουν μετά, θα ενταχθούν από το 2026 και μετά.

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση:

α) καταβάλλεται μέχρι την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους,

β) είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και

γ) δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-Ε.Φ.Κ.Α. Πρόσωπα που εμπίπτουν σε περισσότερες κατηγορίες λαμβάνουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση για τη μία από τις κατηγορίες αυτές.

Η δαπάνη για την καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης βαρύνει τους προϋπολογισμούς του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του Ο.Π.Ε.Κ.Α. κατά περίπτωση. Ειδικά για το έτος 2025 η δαπάνη για την καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης βαρύνει τους προϋπολογισμούς του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του Ο.Π.Ε.Κ.Α κατά περίπτωση και μπορεί να καλυφθεί κατόπιν τροποποίησης των προϋπολογισμών τους, με τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων.

Η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης για όσους λαμβάνουν σύνταξη περί υπαγωγής στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων, λειτουργών του Δημοσίου και των στρατιωτικών.

Επιστροφή ενοικίου

Όπως και το επίδομα έως 500 ευρώ σε συνταξιούχους, έτσι και η επιστροφή ενοικίου θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του Νοέμβρη. Προ ημερών υπεγράφη η υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται τροποποιητική δήλωση για το Ε1 προκειμένου να συμπληρωθεί ο κωδικό 081.

Σύμφωνα με την απόφαση, το ποσό της ενίσχυσης φτάνει έως τα 800 ευρώ τον χρόνο για την κύρια κατοικία, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις φοιτητικές κατοικίες προβλέπεται επίσης επιδότηση έως 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή, με την προϋπόθεση ότι καταβάλλεται μίσθωμα για κατοικία δηλωμένη ως φοιτητική. Σε περιπτώσεις περισσότερων παιδιών που μοιράζονται την ίδια κατοικία, η ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά.

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για παράδειγμα, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ για άγαμο, τις 28.000 ευρώ για ζευγάρι με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά τέκνο, ή τις 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί. Παράλληλα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο, με αντίστοιχες προσαυξήσεις για έγγαμους και οικογένειες.

Η διαδικασία καταβολής γίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση από τον ενδιαφερόμενο. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα αντλεί στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις (Ε1, Ε2) και τις δηλώσεις μίσθωσης, ώστε να διαπιστώνει την ύπαρξη ενεργής μίσθωσης και το ύψος του καταβληθέντος ενοικίου. Η ενίσχυση ισούται με το ένα δωδέκατο του ετήσιου μισθώματος, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ, και θα καταβάλλεται εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.