Οι Simpsons επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη μετά από 18 χρόνια

Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την πρώτη κινηματογραφική τους επιτυχία, οι Simsons επιστρέφoυν στη μεγάλη οθόνη.

Η 20th Century Studios επιβεβαίωσε επίσημα μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το σίκουελ της ταινίας «The Simpsons Movie», αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 23 Ιουλίου 2027.

Συνοδεύτηκε με μία αφίσα με το χαρακτηριστικό ύφος του δημιουργού Ματ Γκρέινινγκ (Matt Groening), όπου δείχνει το χέρι του Homer Simpson να αρπάζει ένα ντόνατ το οποίο είναι διακοσμημένο με τον αριθμό «2», ενώ αναγράφεται το σλόγκαν «Ο Homer επιστρέφει για δεύτερη φορά».