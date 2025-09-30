Προστέθηκαν νέοι σταθμοί απολύμανσης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων σε Αιγιάλεια και Θέρμο

Ενισχύονται τα μέτρα πρόληψης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων με την προσθήκη δύο νέων σημείων απολύμανσης από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής ενημερώνει ότι έχουν προστεθεί δύο νέα σημεία απολύμανσης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 16 σε επίπεδο Περιφέρειας, ως ακολούθως:

Π.Ε ΑΧΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: ΔΙΑΚΟΠΤΟ (ΚΟΜΒΟΣ ΠΟΥΝΤΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ: Ε.Ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΘΕΡΜΟΥ (ΘΕΣΗ ΓΟΥΛΙ)

Στα παραπάνω σημεία θα βρίσκεται κατά τις ώρες 07.00 έως τις 13.00 συνεργείο που θα πραγματοποιεί απολυμάνσεις σε αυτοκίνητα μεταφοράς ζώντων ζώων (όταν επιτρέπεται η μεταφορά με βάση τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα), γάλακτος και ζωοτροφών και θα εκδίδεται βεβαίωση απολύμανσης.

Υπενθυμίζεται ότι το πιστοποιητικό είναι υποχρεωτικό και θα πραγματοποιούνται σχετικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας γάλακτος, στα σφαγεία και στις επιχειρήσεις διακίνησης ζωοτροφών.