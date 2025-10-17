Κορυφώνεται την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 το πρωί το Pink The City

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 κορυφώνεται το φετινό Pink the City στην Πλατεία Γεωργίου Α' με εκδηλώσεις που θα ξεκινήσουν στις 10.30 π.μ. και φυσικά με τον καθιερωμένο Ρο Περίπατο (Περπατάμε Μαζί για τη Ζωή) με ώρα εκκίνησης στις 11.30 π.μ.

Παρουσιαστές θα είναι η Χριστίνα Λαμπίρη και ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, η σύζυγος του οποίου είναι από την Πάτρα, ενώ το ζέσταμα του κόσμου θα αναλάβουν οι Χρήστος Παγουλάτος & Ανταστασία Σπυροπούλου με την ομάδα τους.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός πως θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική: Talking Hands & Γιώργος Αρτεμιάδης.

To πρόγραμμα on stage περιλαμβάνει βιωματικές αφηγήσεις γυναικών με εμπειρία καρκίνου του μαστού.

Θα υπάρχουν και photobooth mirror, δροσερά pink αναψυκτικά, healthy snack, τον εφοδιασμού νερού για τον περίπατο έχει αναλάβει η εταιρεία Κρίνος (φυσικό μεταλλικό νερό) από την Αιγιάλεια, ενώ θα υπάρχουν & άλλες δράσεις όπως facepainting & hairstyling (σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης 360), παιδική γωνιά με το "Μικρό Καράβι", τοίχος κοινωνικού μηνύματος, κεράσματα, κ.α.

Την μουσική κάλυψη της εκδήλωσης έχει αναλάβει ο Up fm 103,7.

Σημαντική επίσης είναι η συνδρομή των εθελοντών του Περιφερειακού τμήματος του Ερυθρού Σταυρού Πάτρας, της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κ.α.

Για 1η φορά, η αφετηρία και ο τερματισμός του ροζ περίπατου θα είναι η πλατεία Γεωργίου, δημιουργώντας ένα ενιαίο και κεντρικό σημείο συνάντησης για όλους όσους θέλουν να συμμετάσχουν. Η διαδρομή της πορείας περιλαμβάνει τους κεντρικούς πεζόδρομους της πόλης, Μαιζώνος και Ρήγα Φεραίου, τη Δημ. Γούναρη με κατάληξη ξανά στην πλατεία Γεωργίου.

*Το διοργανωτικό πρόσταγμα έχει η Ομάδα του Συλλόγου Γυναικών με καρκίνο του μαστού "Άλμα Ζωής" Ν. Αχαΐας που ιδρύθηκε με έδρα την Πάτρα το 2001 και λειτούργησε ως το πρώτο (1ο) Παράρτημα του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» μέχρι το 2011 οπότε και μετατράπηκε σε αυτόνομο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας.