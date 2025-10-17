Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - «Αποχωρώ για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής»

Την αποχώρησή του από την υπεράσπιση του Γιώργου Μαζωνάκη ανακοίνωσε ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης, με γραπτή του δήλωση προς τα μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση του γνωστού νομικού δεν σχετίζεται με την έκβαση συγκεκριμένης υπόθεσης, αλλά υπαγορεύεται από «λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ως πληρεξούσιος δικηγόρος μέχρι πρότινος του Γιώργου Μαζωνάκη, γνωστοποιώ σήμερα ότι αποχωρώ από τις υποθέσεις του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής. Τονιστέο δε ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου χειριστήκαμε με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και, ειδικότερα, την τελευταία περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Εξάλλου, αυτό αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον Γιώργο σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο».