Μαζωνάκης: Η on air αναφορά στο Δρομοκαΐτειο - «Εγώ μια βόλτα πέρασα»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, αιφνιδιάζοντας το κοινό του The Voice of Greece, αναφέρθηκε on air στην προσωπική του εμπειρία στο Δρομοκαΐτειο, λέγοντας χιουμοριστικά «εγώ μια βόλτα πήγα».

Το αγαπημένο μουσικό ριάλιτι επέστρεψε δυναμικά στον ΣΚΑΪ το βράδυ του Σαββάτου (27/9),εγκαινιάζοντας τον 11ο κύκλο του, με παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη και κριτική επιτροπή αποτελούμενη από τους Έλενα Παπαρίζου, Χρήστο Μάστορα, Πάνο Μουζουράκη και τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος επανήλθε στη θέση του coach μετά την πολύκροτη προσωπική του περιπέτεια.

Οι στιγμές που ξεχώρισαν

Η επιστροφή του Γιώργου Μαζωνάκη στο πλατό συνοδεύτηκε από έντονη συναισθηματική φόρτιση, αλλά και μερικά αιχμηρά σχόλια. Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε εντυπωσιακά ντυμένος στα λευκά, υπό τους ήχους του τραγουδιού «Ανήκω σε μένα», και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό. Κατά την είσοδό του, αγκάλιασε θερμά τον Γιώργο Καπουτζίδη, με τον οποίο αντάλλαξαν χιουμοριστικά πειράγματα.