Μαζωνάκης: Αποθεώθηκε ο τραγουδιστής στην πρεμιέρα του «The Voice»

Με μια εμφάνιση που μόνο αδιάφορη δεν πέρασε, ο Γιώργος Μαζωνάκης κατάφερε να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον από το πρώτο λεπτό της πρεμιέρας του The Voice.

Το κοινό τον υποδέχτηκε με παρατεταμένο χειροκρότημα, ενώ ο παρουσιαστής Γιώργος Καπουτζίδης τον καλωσόρισε θερμά. Λίγο αργότερα, οι συνάδελφοί του Χρήστος Μάστορας και Πάνος Μουζουράκης έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν, δίνοντας το στίγμα της νέας σεζόν: πάθος, δυνατές στιγμές και μουσική ένταση.

Η είσοδός του συνοδεύτηκε από τους γνώριμους ήχους του τραγουδιού «Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου», κομμάτι που αποτελεί όχι μόνο μεγάλη επιτυχία αλλά και προσωπικό του μανιφέστο. Ο Μαζωνάκης –πιστός στη δική του, ανεξάρτητη πορεία– υπενθύμισε για άλλη μια φορά ότι η μουσική του ταυτότητα παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Το κοινό σηκώθηκε όρθιο αποθεώνοντάς τον, ενώ οι υπόλοιποι κριτές φάνηκαν ενθουσιασμένοι από την ενέργειά του.

Η επιστροφή με προσωπικό αποτύπωμα

Πέρα από την τηλεοπτική λάμψη, η επιστροφή του Γιώργου Μαζωνάκη στο The Voice είχε βαθύτερο συμβολισμό. Τα τελευταία χρόνια ο τραγουδιστής έχει μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες και τις προσωπικές του μάχες, για τις στιγμές που χρειάστηκε να αποτραβηχτεί, να αντιμετωπίσει τους δικούς του «δαίμονες» και να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του.

Αυτό έκανε το χειροκρότημα της πρεμιέρας ακόμα πιο δυνατό: δεν ήταν μόνο για τον καλλιτέχνη που ξέρει να ξεσηκώνει τα πλήθη, αλλά και για τον άνθρωπο που στάθηκε όρθιοςκαι βγήκε πιο δυνατός.