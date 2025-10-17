Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας συμμετέχει στο Pink the City 2025

Δυναμικό «παρών» θα δώσει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας στο Pink the City 2025, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας, πρόληψης και συμπαράστασης.

Η ανακοίνωση του Δήμος Δυτικής Αχαΐας αναφέρει τα εξής:

Στον περίπατο ευαισθητοποίησης για την ενημέρωση και πρόληψη του καρκίνου του μαστού, Pink the City 2025, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, θα συμμετάσχει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, με επικεφαλής τον Δήμαρχο, Γρηγόρη Αλεξόπουλο και πολυμελή αντιπροσωπεία μελών της δημοτικής Αρχής και συλλόγων.

Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος σε ανοικτό κάλεσμα για τη δράση της Κυριακής, αναφέρει «Ο Οκτώβριος δεν είναι απλώς ένας μήνας. Είναι υπενθύμιση. Είναι αναμέτρηση με τον φόβο, την απώλεια, την αγωνία, αλλά και μια βαθιά υπόσχεση ζωής, ελπίδας και δύναμης. Ο καρκίνος του μαστού δεν κάνει διακρίσεις, όμως η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση μπορούν να σώσουν ζωές. Εμείς είμαστε εδώ, δίπλα σας. Είμαστε μαζί σας σε κάθε σας σκέψη, σε κάθε σας βήμα, σε κάθε σας προσευχή. O Δήμος Δυτικής Αχαΐας συμμετέχει στη δράση Pink the City 2025 και σας καλούμε να είστε όλοι εκεί. Να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα. Ότι δεν αφήνουμε τίποτε να σταθεί εμπόδιο στη ζωή και στα όνειρά μας. Όλοι μαζί μπορούμε να νικήσουμε!».

Εξ άλλου, στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, όλο τον Οκτώβριο έχει φωτίσει ροζ το Δημαρχείο, ενώ προχώρησε και στην έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου, το οποίο θα διανεμηθεί τις επόμενες ημέρες σε ανοικτή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Κάτω Αχαΐας σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας.

Παράλληλα, στις αρχές Νοεμβρίου σε συνεργασία με το Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας έχει προγραμματίσει ενημερωτική εκδήλωση και κλινική εξέταση του γυναικείου πληθυσμού από εξειδικευμένους ιατρούς.