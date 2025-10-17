Ξεκίνησε η δίκη για το θάνατο της Δώρας από το Βαρθολομιό – Πέθανε λίγες μέρες μετά τη γέννα της

Με τις καταθέσεις των συγγενών της Δώρας από το Βαρθολομιό, που έφυγε από τη ζωή λίγες ημέρες αφότου γέννησε ένα αγοράκι ξεκίνησε χθες η δίκη για το θάνατό της ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών.



Η Δώρα πέθανε στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στις 6 Ιουνίου 2020 και ως κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από συγκλίνουσα αμέλεια δικάζονται μία αναισθησιολόγος και ένας νοσηλευτής.

Η αδελφή της, Κατερίνα περιέγραψε τις τραγικές στιγμές στο νοσοκομείο και κατέθεσε στο δικαστήριο πως δεν της έλεγαν τίποτα και τόνισε χαρακτηριστικά ότι «στην εντατική όταν την είδα ήταν σαν νεκρή. Εκεί κατάλαβα πως δεν υπήρχε γυρισμός. Ρωτούσαμε, ψάχναμε απάντηση δεν παίρναμε Ούτε ονόματα δεν ήξερα». Παράλληλα, επεσήμανε ότι η αδελφή της είχε μια καλή εγκυμοσύνη, πως είχε ενέργεια και ότι είχε δουλέψει μέχρι τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Ο σύζυγος της Δώρας στην κατάθεση μίλησε για τις συνθήκες της γέννας, αναφέροντας ότι ο γιατρός τον ενημέρωσε ότι πρέπει να γίνει άμεσα η γέννα με καισαρική. «Δεν πονούσε από ότι μου είπε. Ήταν κορωνοιός και δεν με άφησαν να μπω. Μπήκε στο χειρουργείο, υπογράψαμε χαρτιά σε μια νοσηλεύτρια. Στις 11.25 βγήκε η μαία και μου είπε πως γεννήθηκε το παιδί μου. Ζήτησα να δω τη Δώρα και μου είπαν πως θα την δούμε στο δωμάτιο. Ξαφνικά άκουσα να λένε: ‘’Τρέξτε και την χάνουμε’’. Με κάλεσε εμένα και τη μητέρα της ο γυναικολόγος και μας είπε πως η Δώρα διασωληνώθηκε και πως ο δρόμος είναι μακρύς. Χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας. Πέρασαν οι μέρες και στις 27 Μαΐου με κάλεσε η διευθύντρια της ΜΕΘ και μου είπε πως η Δώρα είναι εγκεφαλικά νεκρή. Την αιτία θανά του την έμαθα μετά από την ιατροδικαστική».

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας εξετάστηκε επίσης ως μάρτυρας η προϊσταμένη νοσηλεύτρια του χειρουργικού τομέα και ένας γιατρός – καθηγητής που διενέργησε την Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Ο τελευταίος πρόκειται να ολοκληρώσει την κατάθεσή του τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, όταν και θα συνεχιστεί η δίκη μετά τη διακοπή.

