Pink the city 2025: Κάθε γωνιά της Πάτρας, βάφεται στα ροζ! -ΦΩΤΟ

Για 13η χρονιά, η πόλη ενώνεται στη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού – «Κανείς δεν είναι μόνος σε αυτή τη μάχη»
Για 13η συνεχή χρονιά, η πόλη στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα ζωής και ελπίδας μέσα από τη μεγάλη εκδήλωση Pink the City 2025, αφιερωμένη στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.
Η φετινή ροζ πορεία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, με σημείο εκκίνησης την πλατεία Γεωργίου. Χιλιάδες πολίτες, εθελοντές και φορείς της Πάτρας αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών», στηρίζοντας τις γυναίκες που δίνουν τη μάχη τους αλλά και όσες την έχουν ήδη κερδίσει.
Ήδη, τις τελευταίες ημέρες, πολλά σημεία και καταστήματα της πόλης έχουν “ντυθεί” στα ροζ, μεταφέροντας το μήνυμα της πρόληψης σε κάθε γωνιά: «Κανείς δεν είναι μόνος σε αυτή τη μάχη!»
