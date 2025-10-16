Μετά τις back to back κακοκαιρίες έρχεται «καλοκαιρινή» 28η Οκτωβρίου

Παρασκευή αλλά και Κυριακή αναμένονται να φτάσουν στη χώρα οι δύο νέες κακοκαιρίες που θα ξεκινήσουν από την Δυτική Ελλάδα.

Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα σαρώσει περισσότερες περιοχές της χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής όπου θα πέσουν έντονες βροχές την Κυριακή το βράδυ με τις πρώτες ώρες της Δευτέρας.

Ωστόσο, μετά το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας ο καιρός θα βελτιωθεί με άνοδο της θερμοκρασίας και καλές καιρικές συνθήκες προς την γιορτή της 28ης Οκτωβρίου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Καντερέ

«Έρχονται και βροχές και Άγιο-δημητριάκο καλοκαιράκι», γράφει σε ανάρτησή του ο Νίκος Καντερές.

«Ύστερα από τις αξιόλογες βροχές που σημειώθηκαν τις πρώτες ημέρες του μήνα από δυο ατμοσφαιρικές μεταβολές ακολούθησε ένα διάστημα μιας εβδομάδας τουλάχιστον ανομβρίας με εξαίρεση λίγες βροχές στη δυτική Πελοπόννησο. Από αύριο Πέμπτη (16/10) και κυρίως την Παρασκευή έρχεται άλλη ατμοσφαιρική διαταραχή από τη κεντρική Μεσόγειο που θα δώσει βροχές σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, με εξαίρεση τη νοτιοανατολική, και κυρίως τη δυτική Ελλάδα όπου θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες πιθανόν ισχυρές.

Το Σάββατο τα φαινόμενα σχεδόν θα σταματήσουν, καθώς θα απομακρυνθεί η διαταραχή.

Τη Κυριακή δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό από το Λιβυκό Πέλαγος τώρα θα συνοδευτεί με νέες βροχές ,αλλά και τοπικές καταιγίδες, που θα κρατήσουν περισσότερο αφού θα συνεχιστούν Δευτέρα και Τρίτη και αφορούν ολόκληρη τη χώρα, ενώ τη Τετάρτη (22/10) βαθμιαία θα σταματήσουν.

Οι βροχές θα είναι ποτιστικές για τα χωράφια και τα δάση και αποδοτικές για τον υδροφόρο ορίζοντα και όχι μόνο.

Η θερμοκρασία αυτές τις ημέρες θα κυμαίνεται στα επίπεδα των τελευταίων ημερών με λίγη ψύχρα τις νυκτερινές ώρες και κανονικές μέγιστες θερμοκρασίες.

Από τη Πέμπτη (23/10) έως και την Εθνική Εορτή τουλάχιστον θα κυριαρχήσουν οι λιακάδες και θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή άνοδο φέρνοντας το Αγιο-δημητριάτικο καλοκαιράκι. Φεύγοντας ο Οκτώβριος θα φέρει και άλλες βροχές και δεν θα είναι άνομβρος όπως ο περυσινός».