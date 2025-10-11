Τουρισμός για Όλους 2025: Σε εξέλιξη το πρόγραμμα για την χαμηλή περίοδο

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2025» συνεχίζεται για τους κληρωθέντες δικαιούχους του, και ήδη από 1η Οκτωβρίου 2025 έχουν ενεργοποιηθεί οι άυλες ψηφιακές κάρτες της χαμηλής περιόδου.

Η χαμηλή περίοδος έχει διάρκεια έως 31 Δεκεμβρίου 2025 και το ποσό επιδότησης ξεκινάει από 300 ευρώ (γενική κατηγορία) και διπλασιάζεται για ΑμεΑ ή γονείς με τέκνα με αναπηρία.

Το υπουργείο Τουρισμού καλεί όλους τους δικαιούχους να ενεργοποιήσουν την άυλη ψηφιακή κάρτα του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2025», που θα τους δώσει τη δυνατότητα να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν όμορφους προορισμούς της Ελλάδας.

Η ενεργοποίηση της άυλης ψηφιακής κάρτας είναι απλή και πραγματοποιείται εύκολα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος των τραπεζικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, επιτρέποντας στους κληρωθέντες δικαιούχους της χαμηλής περιόδου (1 Οκτωβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2025) να την αξιοποιήσουν.

Η ψηφιακή κάρτα του προγράμματος λειτουργεί ως «εισιτήριο» για ταξίδια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας – από δημοφιλείς προορισμούς μέχρι ορεινά χωριά και λιγότερο γνωστές περιοχές. Το ποσό της επιδότησης προσφέρεται για διαμονή σε καταλύματα που φέρουν σχετικούς με την παροχή υπηρεσιών διαμονής Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου και διατηρούν την έδρα τους στην ελληνική επικράτεια.

Τα ποσά της επιδότησης

Το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2025» στοχεύει στην άμεση ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας και εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Κυβέρνησης για τη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις της παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης.

Με προϋπολογισμό άνω των 25,3 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες με ιδιαίτερη μέριμνα για συνταξιούχους, μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με τρία και περισσότερα παιδιά και άτομα με αναπηρία.

Η υψηλή περίοδος (από 1η Μαΐου) ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ από 1ηΟκτωβρίου έχει ξεκινήσει η χαμηλή περίοδος, η οποία και θα διαρκέσει έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τα ποσά της επιδότησης για την χαμηλή περίοδο έχουν ως εξής:

Γενική Κατηγορία 300,00 €

Μονογονείς 400,00 €

3 και άνω τέκνα 400,00 €

Συνταξιούχοι 400,00 €

Άτομα με αναπηρία ή γονείς με τέκνα με αναπηρία 600,00 €.

Τι προσφέρει η ψηφιακή κάρτα

Η ψηφιακή κάρτα του προγράμματος Τουρισμός για όλους 2025 προσφέρει:

ανέπαφη πληρωμή και εξαργύρωση του ποσού της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας σε κάθε πάροχο διαμονής (ξενοδοχεία, καταλύματα κ.ά.) και σε κάθε προορισμό της χώρας, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς,

άμεση αποζημίωση των παρόχων, γεγονός που βάζει τέλος στην αναμονή και στις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες,

ανάλωση του ποσού εφάπαξ ή τμηματικά μέχρι και 31.12.2025, ώστε να υποστηριχθεί και η επιλογή διακοπών εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου.

Σημειώνεται ότι κάθε άυλη ψηφιακή προπληρωμένη κάρτα εξαργυρώνεται είτε εφάπαξ στο ίδιο τουριστικό κατάλυμα είτε τμηματικά σε διαδοχικά τουριστικά καταλύματα, αναλόγως του διαθέσιμου υπολοίπου της, τη χρονική περίοδο που έχει επιλέξει ο δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης και έως 31.12.2025.

Για ερωτήσεις ή διευκρινήσεις

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα “Τουρισμός για Όλους 2025”, παρέχονται στη διεύθυνση: https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2025 ή από το helpdesk στο τηλ. 210 2150231 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση tourism4all2025@ktpae.gr.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και είναι χρηματοδοτούμενο από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης μέσω του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών.