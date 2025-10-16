Ηλεία: 3 νέες ξενοδοχειακές και οικιστικές επενδύσεις της Aldemar

Από την Κρήτη και τη Ρόδο, στην Ηλεία στρέφει πλέον τις νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις η Aldemar.

To ενδιαφέρον της εταιρείας έχει πλέον στραφεί στη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ηλείας όπου σχεδιάζει νέες μεγάλες επενδύσεις, έχοντας ήδη αποεπενδύσει από τα νησιά (Ρόδο και Κρήτη) πουλώντας τις μονάδες που διέθετε εκεί.

Σημειώνεται ότι το 2024 η εταιρεία είχε πουλήσει στον Όμιλο Καράτζη το ιστορικό Aldemar Knossos Royal & Villas στη Χερσόνησο Ηρακλείου έναντι 80 εκατ. ευρώ.

Πλέον, η εταιρεία προχωρά δύο νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις κοντά στο Olympian Village στην ίδια περιοχή, ενώ σχεδιάζει και μια μεγάλη οικιστική επένδυση.

Η πρώτη νέα επένδυση

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας δυναμικότητας 700 κλινών, κατηγορίας 5 αστέρων, που κατασκευάζεται σε γήπεδο επιφάνειας 100.534 τ.μ.

Το έργο χωροθετείται σε παραθαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Αγ. Ηλία, του Δήμου Πύργου, στην Ηλεία.

Η ξενοδοχειακή μονάδα έχει εποχική λειτουργία (Απρίλιος – Οκτώβριος).

Οι κύριες εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου περιλαμβάνουν συνοπτικά τα παρακάτω:

Το κεντρικό διώροφο κτίριο με τις κύριες χρήσεις των κοινόχρηστων χώρων (όπως reception, σαλόνια υποδοχής, μπαρ, κεντρικό εστιατόριο, καταστήματα, γραφεία, w.c. πελατών, κλπ.).

Τα κτίρια δωματίων, όπου οι 700 κλίνες κατανέμονται σε 330 δίκλινα, 10 τρίκλινα και 2 πεντάκλινα δωμάτια και ειδικότερα υπάρχουν

επτά διώροφα κτίρια δωματίων,

έντεκα ενότητες σουιτών.

Επιπλέον, προβλέπονται

κτίριο παιδικού σταθμού

κτίριο κλειστής πισίνας και γυμναστηρίου,

κτίριο φυλακίου,

θεματικά κτίρια Α και Β (με χρήση εστιατορίου),

συνολικά 73 κολυμβητικές δεξαμενές (μπροστά από το κεντρικό κτίριο βρίσκεται η κεντρική κολυμβητική δεξαμενή και οι υπόλοιπες βρίσκονται διάσπαρτες στην έκταση των κτιρίων των δωματίων και των σουιτών), συμπεριλαμβανόμενης και της κλειστής πισίνας, καθώς και μία νεροτσουλήθρα.

υπαίθριος χώρος ανάπαυσης (cosy bar),

ένα μπαρ παραλίας,

ελαφριές ξύλινες πέργολες,

τέσσερα γήπεδα τένις, τένις κλαμπ και ένα μίνι γκολφ,

θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων (135 θέσεις) και δύο θέσεις για τουριστικά λεωφορεία.

Τέλος προβλέπονται και οι κάτωθι συνοδές-υποστηρικτικές εγκαταστάσεις:

στον περιβάλλοντα χώρο κατασκευάζονται χώροι πρασίνου – φυτεύσεων, δρομάκια, τοίχοι διαμόρφωσης, εξωτερικές σκάλες, πέργκολες, φωτισμός,

το εσωτερικό δίκτυο πρόσβασης των κτιρίων – εγκαταστάσεων της μονάδας,

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) και οι βόθροι διάθεσης των λυμάτων,

εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού για όλα τα κτίρια, που καλύπτει τις ανάγκες των χώρων σε θέρμανση και σε ψύξη,

υπόγειο τούνελ διέλευσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων (για διανομή των δικτύων από τα κεντρικά μηχανοστάσια προς τα κτίρια),

περίφραξη περιμετρικά του γηπέδου.

Η πραγματοποιούμενη κάλυψη θα είναι 16.768,19 μ2 και η πραγματοποιούμενη δόμηση θα είναι 20.085,15μ2.

Για τις συνοδές/υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της μονάδας, όπως η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) και οι εγκαταστάσεις διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, θα υπάρχει κοινή επεξεργασία / διάθεση των υγρών αποβλήτων με τη νέα ξενοδοχειακή μονάδα 228 κλινών, 5 αστέρων, που κατασκευάζεται σε όμορο γήπεδο του ίδιου φορέα.

Η πρόσβαση στην μονάδα εξυπηρετείται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο της περιοχής των Τ.Κ. Αγ. Ηλία και Σκαφιδιάς.

Η δεύτερη νέα επένδυση

Το δεύτερο νέο έργο στην Ηλεία αφορά στην κατασκευή και λειτουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας δυναμικότητας 228 κλινών, κατηγορίας 5 αστέρων με κέντρο αναζωογόνησης, που κατασκευάζεται σε γήπεδο επιφάνειας 53.111τ.μ.

Οι κύριες εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου περιλαμβάνουν συνοπτικά τα παρακάτω:

κεντρικό κτήριο (στο οποίο θα βρίσκεται η reception, τα σαλόνια υποδοχής, το κεντρικό μπαρ και το εστιατόριο).

μονώροφα και διώροφα (ισόγειο και όροφος) κτήρια δωματίων με κολυμβητικές δεξαμενές

μονώροφες σουίτες

εστιατόριο και snack-bar παραλίας

mini-golf και γήπεδο τένις

χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

κολυμβητικές δεξαμενές

παιδική χαρά

περιφερειακό δρόμο που περνά πίσω από όλες τις πτέρυγες και καταλήγει στην κεντρική πλατεία εισόδου και στην είσοδο του συγκροτήματος

Αναλυτικότερα:

Κεντρικό κτίριο: το κεντρικό κτίριο στεγάζει τις κύριες χρήσεις κοινόχρηστων χώρων, σε επιφάνεια 1.945 μ2 περίπου και διατάσσεται σε τρεις στάθμες, ισόγειο, όροφος, υπόγειο. Στο ισόγειο βρίσκεται η reception, ο χώρος αναμονής, τα σαλόνια, το μπαρ, ένα κατάστημα, γραφεία και w.c. πελατών. Επίσης, το κεντρικό εστιατόριο με την κουζίνα του, τα οποία αναπτύσσονται εντός του κτιρίου αλλά και σε υπαίθριο χώρο όπου θα βρίσκεται και η κεντρική πισίνα. Τέλος, κλιμακοστάσιο, κλιμακοστάσιο υπηρεσίας με ανελκυστήρα και ένας μεγάλος ανελκυστήρας. Στον πρώτο όροφο βρίσκεται το κλιμακοστάσιο, το roof garden και μια κουζίνα. Στο υπόγειο, οι αποθήκες, οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις, το εστιατόριο του προσωπικού, κομμωτήριο και w.c. πελατών.

Κέντρο Αναζωογόνησης: παράλληλα με το κεντρικό κτίριο, προβλέπεται ένα κτίριο που στεγάζει το κέντρο αναζωογόνησης, επιφάνειας 1.040 μ2 περίπου, που διατάσσεται σε δύο στάθμες, ισόγειο και α΄ υπόγειο. Το ισόγειο περιλαμβάνει υποδοχή, κατάστημα, αποδυτήρια, χώρους στεγνής θεραπείας (μασάζ) και υδροθεραπείας (μπανιέρες). Περιλαμβάνει επίσης ένα κλειστό θερμαινόμενο κολυμβητήριο. Στο α΄ υπόγειο βρίσκονται οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις, οι βοηθητικοί χώροι καθώς και το γυμναστήριο.

Κτίρια δωματίων: τα κτίρια δίκλινων δωματίων είναι διώροφα (ισόγειο και όροφος) με υπόγειο. Τα περισσότερα δωμάτια του ορόφου διαθέτουν ατομική πισίνα στην βεράντα. Τα κτίρια σουιτών είναι μονώροφα χωρίς υπόγεια.

Εκτός των παραπάνω, θα υπάρχουν:

συνολικά 75 κολυμβητικές δεξαμενές συμπεριλαμβανομένης και της χειμερινής κλειστής πισίνας (αποτελείται από δύο τμήματα, το κλειστό εσωτερικό και το εξωτερικό τμήμα)

κήποι, με χλοοτάπητα και φυτεύσεις δέντρων, θάμνων και ποών σε έκταση περίπου 15.000 τ.μ. (η ακριβής θέση/έκταση και τα είδη που θα φυτευτούν θα προκύψουν μεταγενέστερα στην οριστική φυτοτεχνική μελέτη)

χώροι στάθμευσης, διαμορφώνονται 32 και 10 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων και 2 θέσεις στάθμευσης πούλμαν

εσωτερική οδοποιία οχημάτων

χώροι κίνησης πεζών

γήπεδο mini-golf και γήπεδο tennis

παιδική χαρά

Συνοδές/υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της μονάδας, όπως η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) και οι εγκαταστάσεις διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, θα κατασκευαστούν σε όμορο γήπεδο νέας ξενοδοχειακής μονάδας δυναμικότητας 700 κλινών, του ίδιου φορέα, λόγω πρόβλεψης/μελέτης για κοινή επεξεργασία/διάθεση των υγρών αποβλήτων των δύο ξενοδοχείων.

Η νέα οικιστική επένδυση

Παράλληλα, σχεδιάζεται από την Aldemar και η ανάπτυξη ενός τουριστικού χωριού συνολικής έκτασης 100.000 τ.μ. με 600 κατοικίες στην ίδια περιοχή (Σκαφιδιά) με τις ξενοδοχειακές επενδύσεις.

Στα αξιοσημείωτα της επένδυσης περιλαμβάνεται και η χρήση του γεωθερμικού πεδίου της περιοχής που θα καταστήσει τον οικισμό ενεργειακά αυτόνομο.

πηγη ypodomes.com