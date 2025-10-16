Η συγκλονιστική περιγραφή της γυναίκας του αστυνομικού της Βουλής για τις σεξουαλικές κακοποιήσεις της ίδιας και των παιδιών της

Η γυναίκα του αστυνομικού της Βουλής που έχει προφυλακιστεί για τις σεξουαλικές κακοποιήσεις και το βασανισμό των παιδιών και της συζύγου του, σπάει τη σιωπή της και μιλάει για πρώτη φορά στην Τατιάνα Στεφανίδου και στο newsit.gr.

Δίνει τις δικές της εξηγήσεις για τα εφιαλτικά χρόνια εντός του διαμερίσματος της οικογένειας στην Αθήνα αλλά και για τις κατηγορία του βιασμού εναντίον του ανήλικου γιου της που αντιμετωπίζει και η ίδια.

Στις 29 Νοεμβρίου του 2024 η είδηση της σύλληψης, ενός αστυνομικού που υπηρετεί στη Βουλή για την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του αλλά και για απεχθείς πράξεις του που δεν τις χωράει ο ανθρώπινος νους, αποτέλεσαν γροθιά στο στομάχι για όλη την κοινωνία. Η πολύτεκνη οικογένεια που απαριθμεί έξι παιδιά γίνεται πρώτο θέμα συζήτησης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μετά από καταγγελία που υποβάλλει η 35χρονη μητέρα, αστυνομικός κι αυτή στο επάγγελμα, κινούνται άμεσα όλες οι διαδικασίες και ο 45χρονος σύζυγος της προφυλακίζεται καθώς εναντίον του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα της για 11 αδικήματα. Μεταξύ άλλων κατηγορείται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από τον πατέρα κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, πορνογραφία ανηλίκων, ενδοοικογενειακή βία και σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Η επιμέλεια των παιδιών αμέσως φεύγει από τον πατέρα και τη μητέρα, ενώ αργότερα ποινικές διώξεις για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια από κοινού και κατά συρροή και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από κοινού και κατ΄ εξακολούθηση, θα ασκηθούν κι εναντίον της 35χρονης μητέρας. Οι εισαγγελικές αρχές αποφασίζουν να μην οδηγηθεί στη φυλακή η μητέρα των έξι παιδιών, ενώ η ίδια από την ημέρα που είδε τον εν διαστάσει άνδρα της να οδηγείται στις φυλακές θεωρεί ότι η ζωή της έχει αλλάξει σελίδα.

Την περασμένη Παρασκευή τόσο ο αστυνομικός της Βουλής όσο και η 35χρονη αποτάχθηκαν από το σώμα της ΕΛ. ΑΣ, ενώ στις 7 Ιανουαρίου του 2026 αναμένεται να ξεκινήσει στις δικαστικές αίθουσες η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση που πριν από ένα χρόνο συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Η 35χρονη υποστηρίζει ότι ο φόβος την εμπόδισε να προχωρήσει νωρίτερα στην καταγγελία που θα λύτρωνε τόσο την ίδια όσο και τα παιδιά της. Αναφέρει ότι αναγκάστηκε να υποκύψει στις διαταγές του βίαιου συζύγου της, ενώ πολλές φορές αισθάνθηκε αηδία και απέχθεια για τις σεξουαλικές πράξεις που της επέβαλλε ο 45χρονος.

Η γνωριμία, η απομόνωση και τα βασανιστήρια

Στην αρχή της συνέντευξης η 35χρονη αναφέρεται στη γνωριμία με τον κατά 10 χρόνια μεγαλύτερο εν διαστάσει πλέον σύζυγο της, τους ανθρώπους που την συμβούλευσαν να γίνει αστυνομικός αλλά και τη μεγάλη της αγάπη για το βόλεϊ. Με τον 45χρονο της γνωρίστηκε σε ηλικία μόλις 18 ετών, τον ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα και γρήγορα έμειναν μαζί. Σύντομα όμως όλα κατέρρευσαν καθώς ο τότε προϊστάμενος της στο Αστυνομικό Τμήμα του Συντάγματος, παρουσίασε τον πραγματικό του εαυτό. Ένα δυνατό χαστούκι για ασήμαντο λόγο ήταν αρχή για τον εφιάλτη που θα διαρκούσε για περίπου 16 χρόνια.

Στην συνέχεια, όπως υποστηρίζει, ο 45χρονος την απομόνωσε από όλο τον κόσμο και λίγο αργότερα έβαλε σε εφαρμογή τα αρρωστημένα παιχνίδια του και τους βασανισμούς. «Με έκαιγε με αναπτήρα και τσιγάρο. Έσταζε κερί στις γενετικές περιοχές. Και να ούρλιαζα δεν σταμάταγε. Επειδή του άρεσαν τα σκουλαρίκια στη γενετική περιοχή, μου έκανε αυτός την τρύπα βελόνα και το έβαλε» ισχυρίζεται μεταξύ άλλων στην συνέντευξη της η 35χρονη.