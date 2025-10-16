Σοκαριστικό ιατρικό λάθος: Η Στέλλα νίκησε τον καρκίνο στη γλώσσα αλλά παραμορφώθηκε- «Τρέφεται με σύριγγα»- ΒΙΝΤΕΟ

Η γυναίκα που έζησε τον απόλυτο εφιάλτη στα χέρια, του «Dr Krueger», αποφάσισε να αποκαλυφθεί δημόσια, να δείξει το πρόσωπό της και να πει το όνομά της! Η Στέλλα Σπανουδάκη, η οποία έχασε τη φωνή της μετά από σειρά επεμβάσεων, μίλησε για πρώτη φορά, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της.

Η ιστορία της Στέλλας Σπανουδάκη ξεκίνησε το 2014, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον «Ευαγγελισμό». Το χειρουργείο ήταν επιτυχές, και οι γιατροί μιλούσαν τότε για πλήρη ίαση. Μέσα σε πέντε χρόνια, η ασθένεια είχε νικηθεί.

Όμως, εκεί που περίμενε να ξανακερδίσει τη ζωή και την αυτοπεποίθησή της, άρχισε για εκείνη ένας νέος Γολγοθάς. Μετά τις ακτινοθεραπείες εμφάνισε σοβαρές παρενέργειες και διαγνώστηκε με οστεονέκρωση.

Έπειτα από σύσταση, το ζευγάρι απευθύνθηκε στον γιατρό που υποσχέθηκε να προχωρήσει σε επέμβαση αποκατάστασης της γνάθου. Μέχρι τότε, η γυναίκα μπορούσε να μιλά και να τρέφεται κανονικά, μετά τις επιτυχημένες επεμβάσεις για τον καρκίνο που είχε υποβληθεί στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Το χειρουργείο διήρκησε πάνω από 10 ώρες και όταν τελείωσε, η ασθενής απομονόθηκε στη ΜΕΘ, γιατί ένα από τα μέλη της χειρουργικής ομάδας είχε κορωνοϊό.

«Όταν βγήκε και μπήκε στο δωμάτιο, βρήκα έναν άνθρωπο ανοιγμένο από κατάκλιση και με πρόσωπο παραμορφωμένο, δεν μπορούσε να μιλήσει ή να φάει. Είπε πως το αποτέλεσμα είναι προσωρινό και όταν συνέλθει η ασθενής θα τακτοποιηθεί. Η γλώσσα κόπηκε και ράφτηκε στη βάση του στόματος», είπε ο σύζυγος της στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

Το πρώτο χειρουργείο έγινε τον Νοέμβριο 2021 και παρουσιάστηκε επιπλοκή. Σύμφωνα με τον σύζυγο, ζητήθηκε από τον γιατρό να υπογράψει για το δεύτερο που έγινε τον επόμενο μήνα, επειδή χαρακτηρίστηκε πολύ επικίνδυνο.