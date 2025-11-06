Βιέννη: Εντοπίστηκαν όπλα που «συνδέονται με τη Χαμάς»

Η αυστριακή υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών ανακάλυψε μια κρυψώνα όπλων στη Βιέννη, η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με την παλαιστινιακή οργάνωση της Χαμάς.

Σύμφωνα με την αυστριακή κυβέρνηση, τα όπλα αυτά προορίζονταν για χρήση σε «πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη».

Ενας 39χρονος άγνωστος Βρετανός πολίτης, ο οποίος φέρεται να «συνδέεται με την κρυψώνα των όπλων», συνελήφθη στο Λονδίνο τη Δευτέρα, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών.

«Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση της έρευνας, ισραηλινοί ή εβραϊκοί θεσμοί ήταν πιθανό να αποτελέσουν στόχους των επιθέσεων», πρόσθεσε το υπουργείο.

Η συγκεκριμένη υπόθεση είναι μέρος διεθνούς συντονισμένης έρευνας της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας και Πληροφοριών της χώρας «για μια παγκόσμια τρομοκρατική οργάνωση με δεσμούς με τη Χαμάς».