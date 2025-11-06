Στην "Παρέα" με τον Γιώργο Κουβαρά, Αφιέρωμα στο μουσικό θέατρο-Καλεσμένη και η Νίνα Λοτσάρη

Αυτό το Σάββατο 8.11.2025, στις 22:00 στην ΕΡΤ1
Αγαπημένα τραγούδια και ιστορίες που κλέβουν την καρδιά, ανασύρουν μνήμες και ανανεώνουν τη σχέση μας με τις μεγάλες στιγμές της θεατρικής μας σκηνής, φιλοξενεί η εκπομπή #Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά στην ΕΡΤ1, αυτό το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 στις 22:00.
Ηθοποιοί και τραγουδιστές, ανάμεσά τους και μία σπουδαία κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Κλειώ Δενάρδου, ερμηνεύουν αξέχαστες επιτυχίες και αφηγούνται με συγκίνηση και χιούμορ προσωπικές ιστορίες.
Αφορμή γι’ αυτή την εκπομπή στάθηκε η παράσταση που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου στο Ηρώδειο, με μεγάλη επιτυχία, με πρωτοβουλία του ηθοποιού και συγγραφέα Μάκη Δελαπόρτα.
Ποιο ήταν το πρώτο «φεμινιστικό» τραγούδι του ελληνικού θεάτρου, που ακούστηκε σε επιθεώρηση στα «Παναθήναια» το 1908; Ποιο ήταν το τραγούδι που ερμήνευσε η Τζένη Βάνου στο Θέατρο Μετροπόλιταν της Αθήνας, στην επιθεώρηση «Η Αθηναία του 1964»; Σε ποια παράσταση ακούστηκε η «Κουτσομπόλα» και ποιος ήταν ο συνθέτης; Τι ξέρετε για τη Ζεχρά, τη σκλάβα και το ευζωνάκι;
Ο Γιώργος Κουβαράς και οι καλεσμένοι του κάνουν μια ιστορική αναδρομή στο μουσικό θέατρο και μας προσφέρουν μοναδικές στιγμές.
Η #Παρέα, εκτός από την υπέροχη Κλειώ Δενάρδου, η οποία εντυπωσιάζει με την παρουσία και τον τρόπο που ερμηνεύει τα τραγούδια της, φιλοξενεί τον Μάκη Δελαπόρτα με τις σημαντικές του αναφορές σε έργα και εποχές, καθώς και τους ηθοποιούς Μέμο Μπεγνή, Ελένη Καρακάση, Ελένη Καστάνη, Ματθίλδη Μαγγίρα, Σπύρο Μπιμπίλα, Ευαγγελία Μουμούρη, Θάνο Καληώρα και τους τραγουδιστές Νίνα Λοτσάρη, Παναγιώτη Πετράκη και Αιμιλιανό Σταματάκη, οι οποίοι χαρίζουν τραγούδια-σταθμούς στην ιστορία της θεατρικής μας ζωής.
Στη διάρκεια της εκπομπής, μεταξύ άλλων, θα ακουστούν τα τραγούδια:
«Ποιος το ξέρει» σε στίχους Κώστα Πρετεντέρη και σε μουσική Μίμη Πλέσσα. Ερμηνεύει ο Παναγιώτης Πετράκης. https://youtu.be/7-8BrjTSVEA
«Ευζωνάκι γοργό» σε στίχους Μπάμπη Αννίνου και Γιώργου Τσοκόπουλου και σε μουσική Θεόφραστου Σακελλαρίδη. Ερμηνεύει ο Σπύρος Μπιμπίλας.
«Η σκλάβα» σε στίχους Γιώργου Γιαννακόπουλου και σε μουσική Γιώργου Μουζάκη. Ερμηνεύει η ταλαντούχα Πατρινή τραγουδίστρια και ηθοποιός Νίνα Λοτσάρη.
«Φεγγάρι μάγια μου ‘κανες» σε στίχους Ερρίκου Θαλασσινού και σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Ερμηνεύει ο Μέμος Μπεγνής.
«Η βαλίτσα» σε στίχους Γιώργου Γιαννακόπουλου και σε μουσική Γιώργου Μουζάκη. Ερμηνεύει η Ευαγγελία Μουμούρη.
«Το τελευταίο τραμ» σε στίχους Αλέκου Σακελλάριου και Χρήστου Γιαννακόπουλου και σε μουσική Μιχάλη Σουγιούλ και Κωνσταντίνου Γιαννίδη. Ερμηνεύει η παρέα της εκπομπής.
«Μαργαρίτα Μαγιοπούλα» σε στίχους Ιάκωβου Καμπανέλλη και σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Ερμηνεύει η Κλειώ Δενάρδου.
«Τραγούδι της κουτσομπόλας» σε στίχους Λίνα Νικολακοπούλου και σε μουσική Σταμάτη Κραουνάκη. Ερμηνεύει η Ματθίλδη Μαγγίρα.
Παρουσίαση – αρχισυνταξία: Γιώργος Κουβαράς
Σκηνοθεσία: Κώστας Μυλωνάς
Εκτέλεση παραγωγής: Rhodium Productions
Παραγωγή: ΕΡΤ.
Η Κλειώ Δενάρδου.
Η Πατρινή ερμηνεύτρια Νίνα Λοτσάρη.
Η Ευαγγελία Μουμούρη.
Ο Θάνος Καληώρας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr