Στην "Παρέα" με τον Γιώργο Κουβαρά, Αφιέρωμα στο μουσικό θέατρο-Καλεσμένη και η Νίνα Λοτσάρη

Αγαπημένα τραγούδια και ιστορίες που κλέβουν την καρδιά, ανασύρουν μνήμες και ανανεώνουν τη σχέση μας με τις μεγάλες στιγμές της θεατρικής μας σκηνής, φιλοξενεί η εκπομπή #Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά στην ΕΡΤ1, αυτό το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 στις 22:00.

Ηθοποιοί και τραγουδιστές, ανάμεσά τους και μία σπουδαία κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Κλειώ Δενάρδου, ερμηνεύουν αξέχαστες επιτυχίες και αφηγούνται με συγκίνηση και χιούμορ προσωπικές ιστορίες.

Αφορμή γι’ αυτή την εκπομπή στάθηκε η παράσταση που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου στο Ηρώδειο, με μεγάλη επιτυχία, με πρωτοβουλία του ηθοποιού και συγγραφέα Μάκη Δελαπόρτα.

Ποιο ήταν το πρώτο «φεμινιστικό» τραγούδι του ελληνικού θεάτρου, που ακούστηκε σε επιθεώρηση στα «Παναθήναια» το 1908; Ποιο ήταν το τραγούδι που ερμήνευσε η Τζένη Βάνου στο Θέατρο Μετροπόλιταν της Αθήνας, στην επιθεώρηση «Η Αθηναία του 1964»; Σε ποια παράσταση ακούστηκε η «Κουτσομπόλα» και ποιος ήταν ο συνθέτης; Τι ξέρετε για τη Ζεχρά, τη σκλάβα και το ευζωνάκι;

Ο Γιώργος Κουβαράς και οι καλεσμένοι του κάνουν μια ιστορική αναδρομή στο μουσικό θέατρο και μας προσφέρουν μοναδικές στιγμές.

Η #Παρέα, εκτός από την υπέροχη Κλειώ Δενάρδου, η οποία εντυπωσιάζει με την παρουσία και τον τρόπο που ερμηνεύει τα τραγούδια της, φιλοξενεί τον Μάκη Δελαπόρτα με τις σημαντικές του αναφορές σε έργα και εποχές, καθώς και τους ηθοποιούς Μέμο Μπεγνή, Ελένη Καρακάση, Ελένη Καστάνη, Ματθίλδη Μαγγίρα, Σπύρο Μπιμπίλα, Ευαγγελία Μουμούρη, Θάνο Καληώρα και τους τραγουδιστές Νίνα Λοτσάρη, Παναγιώτη Πετράκη και Αιμιλιανό Σταματάκη, οι οποίοι χαρίζουν τραγούδια-σταθμούς στην ιστορία της θεατρικής μας ζωής.