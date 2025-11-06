Η ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας αποχαιρετά την Τέτη Τζαμαλούκα

Ο πρόωρος θάνατος της Τέτης Τζαμαλούκα, μάχιμης δικηγόρου με έντονη πολιτική και κοινωνική δράση και προσφορά στον πολιτισμό και στο Καρναβάλι, το οποίο υπηρέτησε ως μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, γέμισε με θλίψη την πατρινή κοινωνία.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας και τα μέλη του Δ.Σ. της επιχείρησης εκφράζουν με ανακοίνωση τους τη βαθιά λύπη τους και τα θερμά συλλυπητήριά τους στον γιο της Βασίλη, στον αδελφό της Θεόδωρο, στην οικογένεια και στους οικείους της.

*Η Τέτη Τζαμαλούκα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών. Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 7/11/2025 στις 12.30 το μεσημέρι στο νέο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών και θα ακολουθήσει η ταφή της στο κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιωτίσσης.