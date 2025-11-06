15 χρόνια «Υποκριτές» και «Να’ μαστε και κάπου ανθρώποι»- Ο Μίλτος Παπλάς στο thebest λίγο πριν την αυλαία

«Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να σταθείς απέναντι στον άλλον και να είσαι απλώς… άνθρωπος»

Ούτε ένα ούτε δύο, αλλά 15 χρόνια συμπληρώνουν φέτος οι «Υποκριτές» κι από το σανίδι «παρέλασαν» τόσα έργα, κι άλλα τόσα πρόσωπα, στιγμές και καταστάσεις, σε μια αν μη τι άλλο πλούσια διαδρομή. Μια διαδρομή που έχει συνέχεια και μια ομάδα που θέλει να εξελίσσεται. Τη νέα δουλειά των «Υποκριτών» δεν θα αργήσουμε να τη δούμε καθώς την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, κάνει πρεμιέρα η φαρσοκωμωδία «Να ’μαστε και κάπου ανθρώποι», ένα έργο του Στράτου Ναλμπαντίδη, στο θεάτρο Μηχανουργείο. Λίγο πριν ανοίξει η αυλαία ο σκηνοθέτης Μίλτος Παπλάς και η Ειρήνη Γαλιατσάτου, η οποία υποδύεται την Κασσιανή, μιλούν στο thebest Τι θα δούμε στο «Να ’μαστε και κάπου ανθρώποι»; Ποια η φιλοσοφία του έργου και της παράστασης; Στο «Να ’μαστε και κάπου ανθρώποι» επιχειρούμε να φωτίσουμε εκείνες τις μικρές, αδιόρατες στιγμές όπου ο άνθρωπος ξεγλιστρά από τα πρέπει του και αποκαλύπτεται∙ αμήχανος, τρυφερός, γελοίος, αλλά αληθινός.Η φιλοσοφία της παράστασης δεν είναι να δείξει ή να διδάξει κάτι. Είναι να θυμίσει. Να θυμίσει ποιοι είμαστε όταν σταματήσουμε να παίζουμε ρόλους — και απλώς υπάρχουμε. Γιατί τελικά, το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο είναι να σταθείς απέναντι στον άλλον και να είσαι απλώς… άνθρωπος.

15 χρόνια Υποκριτές. Τι κρατάς από όλη αυτή τη διαδρομή; Κρατώ τα πρόσωπα, τις στιγμές, τις ανάσες. Κρατώ τις πρόβες που τελείωναν αργά τη νύχτα αλλά κανείς δεν ήθελε να φύγει. Κρατώ τα βλέμματα πριν ανάψουν τα φώτα, εκείνη τη σιωπή που προαναγγέλλει κάτι ιερό.Δεκαπέντε χρόνια με τους Υποκριτές δεν είναι απλώς μια διαδρομή θεατρική. Είναι μια πορεία ζωής, μια συνεχής εκπαίδευση στην ενσυναίσθηση και τη συντροφικότητα. Μάθαμε να λειτουργούμε σαν σύνολο, να εμπιστευόμαστε, να δοκιμάζουμε, να πέφτουμε και να ξανασηκωνόμαστε.Αυτό κρατώ πιο πολύ: τη δύναμη της ομάδας. Γιατί χωρίς αυτήν, κανένα έργο, όσο σπουδαίο κι αν είναι, δεν αποκτά ψυχή. Περίμενες αυτή την απήχηση όταν ξεκινούσατε; Ειλικρινά, όχι. Όταν ξεκινούσαμε, δεν υπήρχε στόχος, ούτε φιλοδοξία. Υπήρχε μόνο η ανάγκη να παίξουμε, να πούμε ιστορίες, να εκφραστούμε. Η απήχηση ήρθε σιγά-σιγά, μέσα από την ειλικρίνεια των παραστάσεων και την αφοσίωση όλων. Κάθε φορά που έβλεπα το κοινό να γελά ή να συγκινείται, ένιωθα πως κάτι ουσιαστικό συμβαίνει. Ίσως αυτό είναι το «μυστικό»: δεν κυνηγήσαμε ποτέ την επιτυχία∙ κυνηγήσαμε την αλήθεια. Και ο κόσμος, όταν του μιλήσεις με ειλικρίνεια, το καταλαβαίνει.

Επόμενοι στόχοι και βήματα; Αυτό που με νοιάζει περισσότερο είναι να μην επαναπαυτούμε. Θέλω οι Υποκριτές να συνεχίσουν να ψάχνονται, να ρισκάρουν, να αναπνέουν καλλιτεχνικά.Να φέρνουμε στη σκηνή έργα που μας προκαλούν και μας εξελίσσουν, να δίνουμε χώρο σε νέες φωνές, σε νέα παιδιά που αγαπούν το θέατρο όπως το αγαπήσαμε κι εμείς.Θέλω επίσης να ανοίξουμε ακόμη περισσότερο στην πόλη, να κάνουμε το θέατρο εργαλείο επικοινωνίας, όχι μόνο παράστασης. Ο τελικός στόχος είναι πάντα ο ίδιος: να θυμίζουμε, σε εμάς και στους θεατές, ότι το θέατρο δεν είναι διαφυγή — είναι καθρέφτης. Και μέσα του, αν κοιτάξεις καλά, βλέπεις τον άνθρωπο που είσαι και εκείνον που θα ήθελες να γίνεις. Για αυτό και δημιουργήθηκε το εργαστήρι υποκριτικής που πραγματικά είναι μια νέα ομάδα μέσα στην ομάδα που μαθαίνει να λειτουργεί ως «ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ» Όπως επίσης οι συνεργασίες με ανθρώπους από άλλες πόλεις σε όλα τα επίπεδα και η συνεισφορά της ομάδας σε οτιδήποτε καλλιτεχνικό αφορά την πόλη. Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα αναδείξουμε τον Απρίλιο σε μια εκδήλωση για τα 15 χρόνια «Υποκριτές»

Ειρήνη Γαλιατσάτου «Το θέατρο είναι η ίδια η ζωή » Μίλησέ μας για τη ηρωίδα σου, Πώς την προσέγγισες; Η Κασσιανή είναι μια γυναίκα με καταγωγή από την επαρχία , οποία βρέθηκε στην πόλη της Θεσσαλονίκης , μαζί με τον σύζυγό της και τα δυο τους παιδιά με την προοπτική να καλυτερεύσουν οικονομικά τη ζωή τους.Είναι λαϊκή προσωπικότητα και μια γυναίκα αφιερωμένη στην οικογένεια της. Η προσέγγιση του χαρακτήρα της έγινε μέσα από καθημερινά βιώματα και εικόνες καθώς και από την σκηνοθετική καθοδήγηση του Μίλτου Παπλά Πρώτη φορά στη θεατρική Ομάδα των Υποκριτών, πώς είναι αυτή η εμπειρία για σένα; Tι έχεις απολαύσει περισσότερο από τη μέχρι τώρα διαδρομή, από τις πρόβες; Ναι είναι η πρώτη φορά στην ομάδα των Υποκριτών και ελπίζω όχι η τελευταία (γέλια ). Η πολύ καλή μου φίλη Θέμιδα Ιωάννου , την οποία και ευχαριστώ ιδιαιτέρως, με παρότρυνε να προσεγγίσω την ομάδα και με έφερε σε επαφή με τον κύριο Μίλτο Παπλά. Το πρώτο συναίσθημα που μου έρχεται στο μυαλό είναι ο ενθουσιασμός! Γνώρισα ανθρώπους νέους στην ψυχή και στη διάθεση, με αγάπη για το θέατρο , χιούμορ και πολλή όρεξη για δουλειά. Τι άλλο να θέλει κάποιος για να μπουν τα θεμέλια για μια όμορφη συνεργασία;Οι Υποκριτές με καθοδηγητή τον κύριο Παπλά είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία στην πόλη της Πάτρας και όχι μόνο! Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που μπορώ και εγώ να θεωρούμε μέλος της.

Από αριστερά Ειρήνη Γαλιατσάτου, Αθηνά Παπαργύρη

Γιατί παίζεις θέατρο και πώς ξεκίνησε αυτή η «περιπέτεια» για σένα; Μεγαλωμένη στην Αθήνα στον Άλιμο , η μητέρα μου από την παιδική μου ηλικία μας πήγαινε σε παιδικές παραστάσεις μαζί με τον αδερφό μου, αλλά παρακολουθούσαμε και τον πατέρα μας να παίζει ερασιτεχνικά. Η πρώτη μου επαφή με το θέατρο ως μέλος πλέον μιας θεατρικής παράτασης ήταν στην Τρίτη Γυμνασίου και μετά και στις τρεις τάξεις του Λυκείου. Στα 18 μου πέρασα στην Πάτρα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου και ακολούθησα μια εντελώς διαφορετική πορεία στη ζωή μου, χωρίς να έχω καμία επαφή με το θέατρο και ταυτόχρονα χωρίς να φύγει ποτέ από την καρδιά μου. Έως ότου σε μια κουβέντα με φίλους άκουσα για τη θεατρική ομάδα του Ρεφενέ και αναζωπυρώθηκε το παλιό μου ενδιαφέρον. Έτσι έμεινα έξι χρόνια στην ομάδα αυτή και γέμισα όμορφες στιγμές. εμπειρίες και καλούς φίλους που στην συνέχεια έγιναν οικογένεια. Συνέχισα με την ομάδα των Υποκριτών και έχω σκοπό αυτό το όμορφο ταξίδι στις θεατρικές σκηνές να μην τελειώσει όσο έχω αντοχές και δύναμη γιατί είναι κάτι που με γεμίζει ζωή . Άλλωστε το θέατρο είναι η ίδια η ζωή … άλλες φορές πασπαλισμένη με χρυσόσκονη και άλλες πάλι ξεδιάντροπα και απότομα ξεγυμνωμένη μπροστά μας και αυτό είναι που με συγκινεί και με ελκύει στο θέατρο … ότι από οποία πλευρά και αν είσαι (είτε του θεατή είτε του ηθοποιού ) πρέπει να είσαι πάντα σε ετοιμότητα , για την αλήθεια που θα έρθει στην επιφάνεια, ώστε να τη διαχειριστείς.