Η Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων Πάτρας για την απώλεια της Τέτης Τζαμαλούκα

Συλλυπητήρια ανακοίνωση

Η Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων Πάτρας, με ανακοίνωσή της "αποχαιρετά με θλίψη την συνάδελφο και συναγωνίστρια Τέτη Τζαμαλούκα.

Ως μαχόμενη
δικηγόρος ήταν πάντα παρούσα στις συλλογικές διαδικασίες του δικηγορικού κόσμου και διετέλεσε επικεφαλής της παράταξής μας. Η απουσία της από τα δικαστικά έδρανα και τους αγώνες μας θα είναι αισθητή. Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας στους οικείους της".

