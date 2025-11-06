Η Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων Πάτρας για την απώλεια της Τέτης Τζαμαλούκα

Συλλυπητήρια ανακοίνωση
Η Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων Πάτρας, με ανακοίνωσή της "αποχαιρετά με θλίψη την συνάδελφο και συναγωνίστρια Τέτη Τζαμαλούκα.
Ως μαχόμενη
δικηγόρος ήταν πάντα παρούσα στις συλλογικές διαδικασίες του δικηγορικού κόσμου και διετέλεσε επικεφαλής της παράταξής μας. Η απουσία της από τα δικαστικά έδρανα και τους αγώνες μας θα είναι αισθητή. Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας στους οικείους της".
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr