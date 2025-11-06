ΚΚΕ Αχαΐας: Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο της Τέτης Τζαμαλούκα

Το ΚΚΕ Αχαΐας αποχαιρετάει την Τέτη Τζαμαλούκα η οποία έφυγε από τη ζωή.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση:

Η Τομεακή Επιτροπή Αχαΐας του ΚΚΕ, εκφράζει τη θλίψη της για τον πρόωρο χαμό της Τέτης Τζαμαλούκα.

Η Τέτη εκτός από μάχιμη δικηγόρος, είχε πολιτική και κοινωνική δράση.

Συμπορεύτηκε με το ΚΚΕ, και στήριξε το κόμμα και ως υποψήφια βουλευτής Αχαΐας, αλλά και ως υποψήφια στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλαδας με την Λαϊκή Συσπείρωση.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον γιό της Βασίλη, την οικογένεια και τους οικείους της.