Γαλλία: Γιατί ο Νικολά Σαρκοζί τρέφεται στη φυλακή μόνο με γιαούρτια - Τι φοβάται

Φοβάται μην τον δηλητηριάσουν
Κανένα φαγητό από το συσσίτιο της φυλακής Λα Σαντέ στο Παρίσι δεν τολμάει να φάει ο Νικολά Σαρκοζί ο οποίος εκτίει την πενταετή ποινή του ύστερα από την καταδίκη του για το σκάνδαλο χρηματοδότησης από την Λιβύη του Καντάφι.
Από την ημερομηνία της φυλάκισής του, στις 21 Οκτωβρίου, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας τρέφεται αποκλειστικά με γιαούρτια.
Ο λόγος είναι ότι ο Νικολά Σαρκοζί φοβάται μήπως κάποιος έχει φτύσει μέσα στο φαγητό του ή ακόμα και να πέσει θύμα δηλητηρίασης, όσο είναι πίσω από τα κάγκελα της φυλακής, όπως αναφέρει το Le Point.
Έτσι το μόνο τρόφιμο που καταναλώνει είναι γιαούρτι, κι έχει σαν συνέπεια να έχει χάσει αρκετά κιλά.
Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα ο Σαρκοζί δεν αξιοποιεί ούτε την εναλλακτική να αγοράσει τρόφιμα από το κυλικείο και να τα μαφειρέψει μόνος του. «Δεν ξέρει να βράσει ούτε ένα αυγό!», αποκαλύπτει πρόσωπο από το κοντινό του περιβάλλον.
Ο Florian Tardif, πολιτικός δημοσιογράφος στο Paris Match, είχε κάνει κάποιες αποκαλύψεις σχετικά με τις προετοιμασίες του Νικολά Σαρκοζί πριν μπει στη φυλακή. «Μας είπε, με μια δόση ειρωνείας, ότι αγόρασε μια μικρή σκούπα, επειδή ήθελε το κελί του να είναι καθαρό».
Ακόμα ο δημοσιογράφος είχε αποκαλύψει ότι ο Σαρκοζί είχε αγοράσει κονσέρβες τόνου αλλά και γιαούρτια για να τα έχει μαζί του όσο καιρό θα είναι έγκλειστος.
Σημειώνεται ότι, στις 25 Σεπτεμβρίου, το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού καταδίκασε τον Σαρκοζί σε πέντε χρόνια κάθειρξης, κρίνοντας τον ένοχο για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι το 2007.
Ο πρώην πρόεδρος που κρατείται στη φυλακή Λα Σαντέ του Παρισιού, κατέθεσε αμέσως αίτημα αποφυλάκισης, την ημέρα της φυλάκισής του, το οποίο θα εξεταστεί από τα δικαστήρια στις 10 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.
Ο Σαρκοζί έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης και μια νέα δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο, αν και οι ημερομηνίες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί επισήμως.
Ο Σαρκοζί πήρε μαζί του στο απομονωμένο κελί του, τη βαλίτσα του με τρία βιβλία και δέκα οικογενειακές φωτογραφίες. Έχει τη δυνατότητα να βγαίνει από το κελί του για μία ώρα την ημέρα, περπατώντας στην αυλή, συνοδευόμενος από τρεις φρουρούς.
Δεν έχει μαζί του κινητό, αλλά μία μικρή τηλεόραση.
