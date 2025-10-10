Επίδομα 250 ευρώ: Δεν το δικαιούνται όσοι παίρνουν ΚΕΑ- Όλοι οι κόφτες

Εκτός επιδόματος των 250 ευρώ, που θα πληρωθεί τον Νοέμβριο, μένουν όσοι είναι δικαιούχοι του ΚΕΑ (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα).

Ποιοι είναι οι πέντε κόφτες για το επίδομα των 250 ευρώ; Ηλικιακό όριο, εισοδηματικό κριτήριο, απασχόληση, μεγάλη προσωπική διαφορά και αναδρομικά

Ποιοι αποκλείονται από το επίδομα των 250 ευρώ

Ειδικότερα, αποκλείονται 482.243 χήρες, ορφανά και δικαιούχοι μειωμένων συντάξεων. Σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 5217/2025, από τη χορήγηση του επιδόματος ύψους 250 ευρώ τον Νοέμβριο του 2025 αποκλείονται χιλιάδες συνταξιούχοι λόγω ηλικίας και εισοδήματος, όπως προαναφέρθηκε.

Συνεπώς, τον Νοέμβριο του 2025 δε θα το λάβουν οι εξής ομάδες πολιτών:

όσοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη και είναι κάτω των 65 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας στις 31-12-2024),

όσοι συνταξιούχοι έχουν μεγάλη «προσωπική διαφορά» η οποία προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους,

όσοι συνταξιούχοι απασχολούνται, αφού το εισόδημα από τη νέα εργασία συνυπολογίζεται στο ετήσιο εισόδημά τους που με τον εισοδηματικό «κόφτη» στερεί τη χορήγηση του επιδόματος,

όσοι εισέπραξαν αναδρομικά το 2024, αφού το όποιο ποσό προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους που με τον εισοδηματικό «κόφτη» στερεί τη χορήγηση του επιδόματος,

όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πρόωρη και όχι οριστική κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025

οι μακροχρόνια άνεργοι,

οι μονογονεϊκές οικογένειες,

οι δικαιούχοι του ΚΕΑ,

οι δικαιούχοι τού επιδόματος τέκνων και

χήρες, ορφανά και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις κάτω των 65 ετών, όπως προαναφέρθηκε.

Το επίδομα των 250 ευρώ αφορά:

Συνταξιούχους άνω των 65 ετών, εφόσον πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Συνταξιούχους αναπηρίας, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη ΟΠΕΚΑ.

Άτομα με αναπηρία 100% ή δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας.

Ανάδοχους γονείς ενταγμένους σε προγράμματα αναπηρίας.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι πρέπει να έχει συμπληρωθεί το 65ο έτος μέχρι τα τέλη του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Για το 2025, δικαιούχοι είναι όσοι έκλεισαν τα 65 μέσα στο 2024. Όσοι το κλείσουν μετά, θα ενταχθούν από το 2026 και μετά.