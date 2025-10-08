Ποιοι χάνουν το επίδομα των 250 ευρώ

Ο αποκλεισμός οφείλεται σε ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια
Το επίδομα 250 ευρώ για συνταξιούχους θα καταβληθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου, αλλά αρκετές κατηγορίες δικαιούχων θα μείνουν εκτός. Ο αποκλεισμός οφείλεται σε ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια.
Συνολικά, υπολογίζεται ότι 1.067.298 συνταξιούχοι δεν θα λάβουν την παροχή. Από αυτούς, σχεδόν οι μισοί (482.243 άτομα) είναι χήρες, ορφανά ή δικαιούχοι μειωμένων συντάξεων.
Επιπλέον, χιλιάδες δυνητικοί δικαιούχοι θα αποκλειστούν επειδή η σύνταξή τους δεν έχει εκδοθεί ακόμη, παρά την έγκαιρη προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Ομάδες που μένουν εκτός επιδόματος 250 ευρώ:
Συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών (μέχρι 31/12/2024).
Υψηλά εισοδήματα: πάνω από 14.000 € για άγαμους ή 26.000 € για έγγαμους.
Μεγάλη ακίνητη περιουσία: πάνω από 200.000 € για άγαμους ή 300.000 € για έγγαμους.
Συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά (πάνω από 671.000 άτομα).
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι, καθώς το εισόδημα από εργασία συνυπολογίζεται.
Αναδρομικά του 2024, που προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα.
Η ΕΝΥΠΕΚΚ τονίζει ότι ανάμεσα στους αποκλειόμενους βρίσκονται ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που θα χρειάζονταν ιδιαίτερα την οικονομική ενίσχυση, ειδικά εν μέσω ακρίβειας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr