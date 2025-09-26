Επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους: Πότε θα δοθεί και ποιοι θα το λάβουν μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου

Πριν από την πληρωμή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Δεκέμβριο του 2025 αναμένεται να δοθεί το ετήσιο επίδομα επίδομα των 250 ευρώ σε σχεδόν 1 εκατ. συνταξιούχους. Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, η καταβολή αυτή είναι πολύ πιθανόν να γίνει μεταξύ 18-20 Νοεμβρίου.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για την ενίσχυση τα εξής:

1) Ετήσια ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ θα δοθεί από τον Νοέμβριο του 2025 και έπειτα σε μεμονωμένους δικαιούχους και 500 ευρώ για ζευγάρια. Υπενθυμίζεται πως το επίδομα αυτό το δικαιούνται:

Οι συνταξιούχοι ηλικίας άνω των 65 ετών που έχουν εισόδημα σε ετήσια βάση έως 14.000 ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει για τους άγαμους και τους χήρους, ωστόσο το πλαφόν αυτό φτάνει στα 26.000 ευρώ για τους έγγαμους. Διευκρινίζεται όμως πως η παροχή αυτή αφορά μόνο όσους έχουν συμπληρώσει τα 65 έτη της ηλικίας τους μέχρι τα τέλη του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Για το 2025, δικαιούχοι του μέτρου είναι οι πολίτες που έκλεισαν τα 65 έτη της ηλικίας τους εντός του 2024 ενώ όσοι τα κλείσουν μετά, τότε θα συμπεριληφθούν στη χορήγηση του επιδόματος από το 2026 και μετά.

Οι συνταξιούχοι αναπηρίας, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που παίρνουν σύνταξη ΟΠΕΚΑ.

Τα άτομα που έχουν ποσοστό αναπηρίας 100%

Οι δικαιούχοι των προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας.

Οι ανάδοχοι γονείς ενταγμένους σε προγράμματα αναπηρίας.

Ωστόσο το μέτρο δεν αφορά:

Τους συνταξιούχους που βρίσκονται κάτω από το ηλικιακό όριο των 65 ετών (εκτός αν είναι αναπηρίας).

Τους πολίτες που έχουν πάρει πρόωρη σύνταξη.

Τους εργαζόμενους συνταξιούχους

Τους συνταξιούχους που έχουν υψηλή προσωπική διαφορά.

Τους δικαιούχους των επιδομάτων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), του επιδόματος παιδιού κλπ

Επίσης επισημαίνεται πως το επίδομα των 250 ευρώ:

Σύμφωνα με το enikonomia θα χορηγείται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους και θα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, δεν θα δεσμεύεται και δεν θα συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και

δεν θα υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-Ε.Φ.Κ.Α. Πρόσωπα που εμπίπτουν σε περισσότερες κατηγορίες θα λαμβάνουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση για τη μία από τις κατηγορίες αυτές.

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε αναμένεται να πληρωθούν

Σε δύο φάσεις αναμένεται να καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δεκεμβρίου του 2025 στους δικαιούχους.

Αναλυτικά:

Στις 25 Νοεμβρίου προβλέπεται να δοθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Στις 27 Νοεμβρίου αναμένεται να πληρωθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.