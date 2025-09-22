Νέα πλατφόρμα: Οι πολίτες θα βλέπουν τι αυξήσεις θα έχουν από 1η Ιανουαρίου 2026

Μέσα στο προσεχές διάστημα, και συγκεκριμένα στα τέλη Σεπτεμβρίου, τίθεται σε λειτουργία η νέα ψηφιακή εφαρμογή του υπουργείου Οικονομικών, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν με ένα κλικ να δουν τις αυξήσεις που θα έχουν στους καθαρούς μισθούς τους από την 1η Ιανουαρίου 2026, όταν θα εφαρμοστεί η νέα φορολογική κλίμακα.

Παράλληλα, η εφαρμογή θα δείχνει και τα οφέλη για τους ιδιοκτήτες ακινήτων από τις αλλαγές στη φορολόγηση των ενοικίων.

Η εφαρμογή λειτουργεί ως «ψηφιακός οδηγός φόρων», δίνοντας σε κάθε φορολογούμενο μια πρώτη, ενδεικτική εικόνα για το πώς επηρεάζεται το διαθέσιμο εισόδημά του. Ο χρήστης θα εισάγει βασικά στοιχεία – όπως το ύψος του εισοδήματος, την ηλικία, τον αριθμό των παιδιών και το αν είναι μισθωτός, συνταξιούχος ή ιδιοκτήτης ακινήτου – και αμέσως θα εμφανίζεται το κέρδος που προκύπτει από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί το πρώτο βήμα. Στη συνέχεια, μετά την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου τον Οκτώβριο, θα ενεργοποιηθεί και μια δεύτερη, πιο εξελιγμένη πλατφόρμα, η οποία θα λειτουργεί με προσωποποιημένα δεδομένα καθώς η είσοδος θα γίνεται με τους κωδικούς Taxisnet. Η εφαρμογή αυτή, που θα αναπτυχθεί από την ΑΑΔΕ, θα αντλεί τα πραγματικά φορολογικά στοιχεία του κάθε υπόχρεου, ώστε να αποτυπώνει με απόλυτη ακρίβεια το όφελος από τις αλλαγές.

Με τη νέα φορολογική κλίμακα οι συντελεστές μειώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, εκτός του εισαγωγικού 9%. Παράλληλα, θεσπίζονται πρόσθετες ελαφρύνσεις ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, που φτάνουν ακόμα και σε μηδενισμό φόρων για πολύτεκνους και για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ από νέους έως 25 ετών. Επίσης, με τον χαμηλό συντελεστή 9% θα φορολογούνται τα εισοδήματα έως 20.000 ευρώ που αποκτούν φορολογούμενοι ηλικίας από 26 έως 30 ετών.

Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα έχουν αύξηση των καθαρών τους αποδοχών από την 1η Ιανουαρίου 2026, λόγω μείωσης του παρακρατούμενου φόρου. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν τα οφέλη τον Απρίλιο του 2027, όταν θα γίνει η εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος 2026.

Στο μέτωπο των ενοικίων εισάγεται νέος ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισοδήματα από 12.000 έως 24.000 ευρώ ετησίως, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η φορολογική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες μεσαίων εισοδημάτων, οι οποίοι μέχρι σήμερα πλήρωναν φόρο 35% για το τμήμα του εισοδήματός τους άνω των 12.000 ευρώ.

Παραδείγματα που θα δείχνει η πλατφόρμα

Αυξήσεις για νέους εργαζόμενους

– Νέος 25 ετών στην εστίαση με 1.250 ευρώ καθαρά τον μήνα θα έχει ετήσια μείωση φόρου 2.480 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν δύο μισθούς.

– Νέος έως 25 ετών με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ (980 ευρώ καθαρά τον μήνα) θα δει το καθαρό του εισόδημα να αυξάνεται κατά 91 ευρώ τον μήνα, από 980 σε 1.071 ευρώ.

– Νέος με φορολογητέο εισόδημα 20.000 ευρώ (1.251 καθαρά) θα έχει ετήσιο όφελος 2.483 ευρώ, δηλαδή αύξηση 177 ευρώ τον μήνα. Οι καθαρές αποδοχές του θα φτάσουν τα 1.427 ευρώ.

– Νέος με εισόδημα 25.000 ευρώ (1.500 καθαρά) θα έχει καθαρή αύξηση 229 ευρώ τον μήνα, με τον μισθό του να ανεβαίνει στα 1.729 ευρώ.



Για νέους 26-30 ετών:

– Στα 15.000 ευρώ εισόδημα το όφελος είναι 650 ευρώ ετησίως, δηλαδή 46 ευρώ τον μήνα.

– Στα 20.000 ευρώ εισόδημα (1.250 καθαρά) η αύξηση είναι 93 ευρώ μηνιαίως, με τον μισθό να ανεβαίνει από 1.250 σε 1.343 ευρώ.

– Στα 25.000 ευρώ (1.500 καθαρά), νέοι 30 ετών χωρίς τέκνα θα έχουν ετήσιο όφελος 1.400 ευρώ, δηλαδή 100 ευρώ τον μήνα και μισθό 1.600 ευρώ.

Ελαφρύνσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους και οικογένειες

– Μισθωτοί και συνταξιούχοι με 40.000 ευρώ εισόδημα: χωρίς παιδιά κερδίζουν 600 ευρώ ετησίως, με ένα παιδί 1.000 ευρώ, με δύο παιδιά 1.400 ευρώ, με τρία 2.300 ευρώ και οι πολύτεκνοι 4.300 ευρώ.

– Εργαζόμενος με τέσσερα παιδιά και 30.000 ευρώ εισόδημα θα έχει όφελος 4.100 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή 292 ευρώ τον μήνα. Στα 40.000 ευρώ το όφελος φτάνει τα 4.300 ευρώ, και στα 50.000 ευρώ τα 4.850 ευρώ (346 ευρώ τον μήνα).

– Πολύτεκνος με 1.800 ευρώ καθαρά θα έχει μείωση φόρου 4.100 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 2,3 μισθούς.

Μισθωτοί με διαφορετικά επίπεδα εισοδήματος:

– Εισόδημα 20.000 ευρώ (καθαρός μισθός περίπου 1.250 ευρώ): χωρίς τέκνα το όφελος είναι 200 ευρώ ετησίως, με ένα τέκνο 400 ευρώ, με δύο 600 ευρώ, με τρία 1.300 ευρώ, με τέσσερα 1.680 ευρώ.

– Εισόδημα 25.000 ευρώ (1.500 καθαρά): χωρίς παιδιά όφελος 300 ευρώ, με ένα παιδί 600 ευρώ, με δύο παιδιά 900 ευρώ. Αν ο εργαζόμενος λαμβάνει 14 μισθούς, η καθαρή αύξηση είναι 64 ευρώ τον μήνα (μισθός 1.564 ευρώ). Αν λαμβάνει 12 μισθούς, η αύξηση είναι 75 ευρώ τον μήνα (μισθός 1.575 ευρώ). Με τρία παιδιά το όφελος είναι 1.700 ευρώ τον χρόνο (129 ευρώ τον μήνα), ενώ με τέσσερα 3.180 ευρώ (227 ευρώ τον μήνα).

– Εισόδημα 30.000 ευρώ (περίπου 1.700 καθαρά): χωρίς παιδιά το όφελος είναι 400 ευρώ ετησίως, με ένα παιδί 800 ευρώ. Με δύο παιδιά φτάνει τα 1.200 ευρώ, δηλαδή 100 ευρώ τον μήνα αν λαμβάνονται 12 μισθοί, ή 86 ευρώ αν λαμβάνονται 14. Με τρία παιδιά το ετήσιο όφελος είναι 2.100 ευρώ (150 ευρώ τον μήνα) και με τέσσερα 4.100 ευρώ (292 ευρώ τον μήνα).

– Πολύτεκνος με εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ θα έχει μείωση φόρου 5.300 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή 378 ευρώ περισσότερα καθαρά κάθε μήνα.