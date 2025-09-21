Χρυσός: 14 φορές πιο ακριβός! Τι πρέπει να ξέρουν όσοι αγοράζουν ή πωλούν λίρες

Ο χρυσός διατηρεί τη φήμη του ως το πλέον αξιόπιστο επενδυτικό καταφύγιο. Από την αρχή του έτους έχει σημειώσει άνοδο άνω του 30%, επίδοση που υπερβαίνει κατά πολύ τις αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών.

Σε προσαρμογή για τον πληθωρισμό, το τρέχον ράλι θυμίζει έντονα την εποχή 1979-1980.

Νέο ιστορικό υψηλό και εντυπωσιακές αποδόσεις

Η προσαρμοσμένη στην αγοραστική δύναμη τιμή του χρυσού ξεπέρασε το ιστορικό υψηλό του Ιανουαρίου 1980, φτάνοντας τα 3.643 δολάρια ανά ουγγιά. Από το 2000 μέχρι σήμερα, η αξία του έχει πολλαπλασιαστεί 14 φορές, μετατρέποντας επένδυση 10.000 δολαρίων σε 140.000. Τα τελευταία πέντε χρόνια, ο χρυσός έχει προσφέρει καλύτερες αποδόσεις ακόμη και από τον Nasdaq, ξεπερνώντας κολοσσούς της τεχνολογίας, γράφει το newmoney.gr.

Παραδοσιακά, ο χρυσός λειτουργεί ως προστασία απέναντι στον πληθωρισμό. Εάν όμως υπάρξει σημαντική μείωση του πληθωρισμού ή η Fed καθυστερήσει τη μείωση των επιτοκίων, η τιμή του χρυσού ενδέχεται να δεχθεί πιέσεις. Αντίθετα, κρίσεις ή γεωπολιτικές εντάσεις συνήθως τον ενισχύουν, καθώς ενδυναμώνεται ο ρόλος του ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αβεβαιότητας. Ο χρυσός παραδοσιακά εμφανίζει αρνητική συσχέτιση με τις μετοχές και το δολάριο. Όταν το δολάριο αποδυναμώνεται, η τιμή του χρυσού συνήθως αυξάνεται, και αντίστροφα. Παρότι τα τελευταία χρόνια αυτή η σχέση έχει ατονήσει, παραμένει βασικός παράγοντας διακύμανσης.

Oι κεντρικές τράπεζες έχουν ενισχύσει τη ζήτηση για χρυσό. Το 2024 αγόρασαν περισσότερους από 1.200 τόνους, καταγράφοντας την υψηλότερη ετήσια αύξηση αποθεμάτων εδώ και μισό αιώνα. Τα ETF χρυσού κατέγραψαν για τρίτο συνεχόμενο μήνα εισροές κεφαλαίων, συνολικού ύψους 5,5 δισ. δολαρίων, ενισχύοντας τη συνολική ζήτηση.

Η UBS παραμένει θετική ως προς την πορεία του χρυσού, εκτιμώντας ότι θα φτάσει ακόμα και τα 4.000 δολάρια. Η Goldman Sachs προβλέπει 3.700 δολάρια μέχρι το τέλος του 2025, 4.000 για το 2026 και, υπό συνθήκες, ακόμη και 5.000 μέχρι το 2027. Αντίστοιχα, η JP Morgan «βλέπει» τα 4.000 δολάρια έως το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επενδύσει κάποιος σε χρυσό. Ποιοι είναι αυτοί;

Φυσικός χρυσός

Η απευθείας αγορά φυσικού χρυσού (ράβδοι, νομίσματα ή κοσμήματα) αποτελεί μια απλή λύση, όμως απαιτεί φύλαξη και προσοχή στις τιμές αγοράς/πώλησης.

Χρυσή λίρα

Η χρυσή λίρα Αγγλίας είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ελλάδα. Τον Ιανουάριο, η τιμή της ξεπέρασε τα 700 ευρώ και έφτασε πρόσφατα έως τα 826 ευρώ από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η τιμή αγοράς από την ίδια την Τράπεζα είναι στα 705 ευρώ, με διαφορά άνω των 100 ευρώ μεταξύ αγοράς και πώλησης, γεγονός που καθιστά τη φυσική μορφή λιγότερο συμφέρουσα για επενδυτές μικρής κλίμακας.

Για κάθε συναλλαγή απαιτείται ταυτοποίηση του πελάτη με επίσημα έγγραφα. Οι τιμές των συναλλαγών έως 10.000 ευρώ καθορίζονται βάσει δελτίου τιμών της Τράπεζας της Ελλάδος. Πάνω από αυτό το ποσό, η τιμή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς.

Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF)

Τα ETFs χρυσού δίνουν πρόσβαση στην αγορά χωρίς την ανάγκη κατοχής φυσικού χρυσού. Ορισμένα εστιάζουν στην τιμή του μετάλλου, ενώ άλλα επενδύουν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του χρυσού.

Παράγωγα προϊόντα

Μια άλλη εναλλακτική είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή τα μόχλευση προϊόντα. Αυτά είναι σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία, με υψηλό κίνδυνο απώλειας, και προορίζονται κυρίως για έμπειρους επενδυτές.

Μετοχές εξορυκτικών εταιρειών

Η επένδυση σε μετοχές εταιρειών εξόρυξης χρυσού είναι μια έμμεση προσέγγιση, αφού δεν κατέχετε το ίδιο το μέταλλο. Η τιμή αυτών των μετοχών ακολουθεί γενικά την τιμή του χρυσού, αλλά επηρεάζεται και από τη χρηματοοικονομική απόδοση των εταιρειών. Ορισμένες από αυτές διανέμουν και μερίσματα, προσφέροντας παθητικό εισόδημα.