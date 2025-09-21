Επιστροφή ενοικίου: Δεν «ξεκλειδώνει» η επιδότηση χωρίς τον κωδικό 081

Η δήλωση του κωδικού 081 στη φορολογική δήλωση είναι υποχρεωτική και η προθεσμία λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου, σχετκά με τη δυνατότητα τροποποητικής δήλωσης χωρίς πρόστιμο για να προστεθεί το μισθωτήριο.

Αυτό είναι το «κλειδί» για να λάβουν οι δικαιούχοι φορολογουμένοι την επιστροφή ενοικίου για κύρια και φοιτητική κατοικία.

Τα εισοδηματικά όρια είναι:

Άγαμος έως 20.000 ευρώ

ζευγάρι έως 28.000 ευρώ (+4.000 ανά παιδί),

μονογονεϊκές οικογένειες έως 31.000 ευρώ (+5.000 ανά παιδί).

«Δεν κάνετε καμία αίτηση. Πρέπει να γίνουν σωστά οι ενέργειες στη δήλωση αριθμού του μισθωτηρίου και στη συνέχεια θα κατατεθούν τα χρήματα στο πρώτο όνομα του τραπεζικού λογαριασμού που πρέπει φυσικά να είναι δηλωμένος στο Taxis», συνοψίζει η φοροτεχνικός Φιλοθέη Μακριδάκη, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Επιπλέον, η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

Tα ποσά της επιστροφής

Κύρια κατοικία: Επιστροφή έως 800 ευρώ, +50 ευρώ ανά τέκνο.

Φοιτητική κατοικία: Μέγιστο 800 ευρώ.

Το μέγιστο ποσό επιστροφής για την κύρια κατοικία ανέρχεται σε 800 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τη φοιτητική κατοικία, το μέγιστο ποσό επιστροφής είναι 800 ευρώ. Η καταβολή ανμένεται στο τέλος του Νοεμβρίου.

Συνοπτικά, οι προϋποθέσεις για έγκαιρη καταβολή επιστροφής ενοικίου είναι:

Δήλωση αριθμού μισθωτηρίου: Όσοι δεν έχουν δηλώσει τον αριθμό μισθωτηρίου, μπορούν να το κάνουν υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο κωδικός 081, η ΑΑΔΕ θα αναζητήσει το ηλεκτρονικό μισθωτήριο μέσω διασταυρώσεων για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Αριθμός μισθωτηρίου: Ο αριθμός μισθωτηρίου πρέπει να αφορά την τελευταία ανανέωση του μισθωτηρίου, εκτός από το 2025. Δηλαδή, αν η ανανέωση έγινε το 2024, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός εκείνης της ανανέωσης για την υποβολή της αίτησης επιστροφής.

Προεκκαθαρισμένες δηλώσεις: Οι δικαιούχοι των οποίων οι δηλώσεις έχουν προεκκαθαριστεί, πρέπει να ελέγξουν αν ο αριθμός μισθωτηρίου είναι σωστός και αν το ποσό του μισθώματος ανταποκρίνεται στο πραγματικό ενοίκιο που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.