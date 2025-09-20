Πότε θα δουν οι δικαιούχοι στους λογαριασμούς τους τα επιδόματα Α21, ΚΕΑ και ενοικίου

Έρχονται οι πληρωμές για επίδομα παιδιού, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα ενοικίου.

Την τελευταία εργάσιμη του Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ τα παρακάτω επιδόματα και παροχές:

Επίδομα Παιδιού, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), Επίδομα Στέγασης, Επίδομα γέννησης, Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα, Στεγαστική Συνδρομή, Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, Σύνταξη Υπερηλίκων.

Η τέταρτη δόση για το επίδομα παιδιού 2025 θα καταβληθεί την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα, σε όσους έχουν κάνει αίτηση. Την προηγούμενη της πληρωμής, εργάσιμη ημέρα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 και κατά τις απογευματινές ώρες, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από τα ΑΤΜ των τραπεζών.

Για την καταβολή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ) για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, η πληρωμή στους δικαιούχους γίνεται μετά την έγκριση με υπουργική απόφαση δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, οικονομικού έτους 2025, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλυψη της καταβολής. Η πληρωμή μηνός Σεπτεμβρίου 2025 στους δικαιούχους (όσοι έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι και την 31 Αυγούστου 2025 και έχει εγκριθεί) του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» (πρώην ΚΕΑ) θα γίνει την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου ενώ και πάλι τα χρήματα θα φαίνονται από την προηγούμενη εργάσιμη.

Το ίδιο ισχύει και για το επίδομα ενοικίου.