Πλανητέρο Καλαβρύτων: 5 κυνηγόσκυλα βρέθηκαν εγκλωβισμένα σε δύσβατο σημείο

Συναγερμός σήμανε στην περιοχή Πλανητέρο Καλαβρύτων, όπου πέντε κυνηγόσκυλα βρέθηκαν εγκλωβισμένα σε δύσβατο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαβρύτων, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει και η 6η ΕΜΑΚ Πατρών με ένα όχημα και τρεις πυροσβέστες.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην ασφαλή προσέγγιση του σημείου και στην απεγκλώβιση των ζώων.