Gov.gr Wallet: Δημόσια έγγραφα στο κινητό και υπεύθυνη δήλωση μέσω ΑΙ

Τη νέα και αναβαθμισμένη έκδοση του Gov.gr Wallet, που για πρώτη φορά ενσωματώνει βασικές λειτουργίες του gov.gr και άλλες σημαντικές νέες δυνατότητες, παρουσίασε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου σε συνέντευξη Τύπου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με σκοπό την αναβαθμισμένη εμπειρία των χρηστών, το Gov.gr Wallet αποκτά πιο απλό και φιλικό σχεδιασμό, ώστε όλοι οι πολίτες να διευκολύνονται στην καθημερινότητά τους.

Για τη χρήση της εφαρμογής απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί TaxisNet και η κατοχή επιβεβαιωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου στο ΕΜΕπ ή οι προσωπικοί κωδικοί web banking. Το Gov.gr Wallet αναμένεται να γίνει διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες κινητών σύντομα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ψηφιακή διακυβέρνηση στην Ελλάδα και φέρνοντας τα δημόσια έγγραφα πιο κοντά στους πολίτες.

Μέσα στον Οκτώβριο θα ενσωματωθούν όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία για τα ακίνητα και μέχρι το τέλος του χρόνου θα εισαχθούν και τα επαγγελματικά πιστοποιητικά.

Παπαστεργίου: Βασικό μέσο διεπαφής του πολίτη με το κράτος



Χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε μεταξύ άλλων πως: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε και επίσημα πλέον τη νέα έκδοση, τη νέα εκδοχή της πιο δημοφιλούς εφαρμογής του ελληνικού Δημοσίου, της ελληνικής κυβέρνησης. Μιλάω για το Gov.gr Wallet, μία εφαρμογή η οποία μετρά ήδη τουλάχιστον τρία χρόνια ζωής.

Ξεκίνησε μέσα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, μέσα στην πανδημία, προκειμένου να δώσει λύσεις και διεξόδους σε ζητήματα ταυτοποίησης και σιγά-σιγά εμπλουτισμένη με καινούργιες δυνατότητες, έγινε ένα κοινό σημείο συνάντησης της δημόσιας διοίκησης. Εκεί, που ήταν ένα απλό αποθετήριο εγγράφων, πλέον είναι το βασικό μέσο διεπαφής του πολίτη με το κράτος.

Στην ουσία απορρόφησε και την εφαρμογή του gov.gr. Πλέον δεν θα τη βρείτε στα stores, γιατί δεν υπάρχει λόγος να έχουμε τόσες πολλές εφαρμογές και σκοπός είναι να συγκεντρώσουμε όσο μπορούμε περισσότερες δυνατότητες σε μία εφαρμογή».

Τι αλλάζει

Τον Ψηφιακό Βοηθό mAigov, την πρώτη εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης του ελληνικού Δημοσίου, που απαντά σε ερωτήσεις των πολιτών για ζητήματα της δημόσιας διοίκησης, ενώ διαθέτει και δυνατότητες action bot: Μπορούν να εκδίδουν εύκολα και γρήγορα Υπεύθυνη Δήλωση, εκφωνώντας ή πληκτρολογώντας το κείμενο και τον αποδέκτη του εγγράφου, καθώς και Ληξιαρχική Πράξη Γάμου. Με την έκδοσή τους, τα έγγραφα εμφανίζονται αυτομάτως και αποθηκεύονται στη Θυρίδα Πολίτη.

Τον Προσωπικό Αριθμό τους (ΠΑ) μέσω ειδικού πλαισίου που διασφαλίζει την προστασία του, αποτρέποντας την αποθήκευσή του μέσω στιγμιότυπων οθόνης.

Επίσης, σε περίπτωση που δεν έχουν εκδώσει ΠΑ, η εφαρμογή προσφέρει άμεση πρόσβαση στο gov.gr για την έκδοσή του.