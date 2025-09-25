Αχαΐα: "Έκρηξη" της ενδοοικογενειακής βίας- Αύξηση 60% των καταγγελιών σε ένα χρόνο

Αύξηση καταγράφουν οι καταγγελίες των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας στην αστυνομία, σε επίπεδο Αχαΐας και Δυτικής Ελλάδας, τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία οι καταγγελίες που έγιναν στην Αχαΐα το 2022 ήταν 367, το 2023 ανήλθαν σε 417 και το 2024 σε 667. Δηλαδή η αύξηση σε ένα χρόνο μεταξύ του 2023 και του 2024 υπολογίζεται σε 60%.

Στη Δυτική Ελλάδα επίσης καταγράφεται μεγάλη αύξηση.

Συγκεκριμένα: στη Δυτική Ελλάδα το 2022 καταγγέλθηκαν 747 περιστατικά, το 2023 882 και το 2024 1.574 . Η αύξηση δηλαδή το 2024 σε σχέση με το 2023 υπολογίζεται στο 78,5%