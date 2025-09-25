Συγκινητικό reunion στο Δημαρχείο Πατρών: Απόφοιτες Αρσακειάδες του 1975 ξαναβρέθηκαν στην Πάτρα

Πεήντα χρόνια μετά το τελευταίο κουδούνι, οι απόφοιτες του Αρσακείου της Πάτρας του 1975, πέρασαν συγκινημένες και πάλι το κατώφλι του κτηρίου του Παλαιού Αρσακείου που πλέον στεγάζει το νέο Δημαρχείο.

Αρκετές ταξίδεψαν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας αλλά και χώρες του εξωτερικού για να γιορτάσουν την επανένωσή τους και να ζωντανέψουν τις αναμνήσεις τους.

Τις υποδέχθηκε και τις καλωσόρισε ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο οποίος τόνισε ότι η αποκατάσταση του κτηρίου που αποτελεί τοπόσημο για την πόλη και η μετατροπή του σε Δημαρχείο, έγινε με απόλυτο σεβασμό στα αρχιτεκτονικά στοιχεία του και την ιστορία του.

Οι πρώην μαθήτριες ξεναγήθηκαν στους χώρους του Δημαρχείου αλλά και στη μόνιμη έκθεση που λειτουργεί στον 1ο όροφο με την ιστορία του κτηρίου και είδαν συγκινημένες το αρχείο φωτογραφιών και ντοκουμέντων που έχει συγκεντρωθεί. Το αρχείο παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα https://dimarxeiopatras.gr/ ενώ οι επισκέπτες του Δημαρχείου μπορούν να ανατρέξουν σε αυτό μέσα από τις διαδραστικές οθόνες που υπάρχουν στους χώρους του.