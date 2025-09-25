Σαντορίνη: Το ηφαίστειο προκάλεσε τους χιλιάδες σεισμούς – Τι προκύπτει από μελέτη

Σύμφωνα με πρόσφατη επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση «Nature», οι περίπου 30.000 σεισμοί που σημειώθηκαν στη Σαντορίνη στις αρχές του 2025 σχετίζονται με ηφαιστειακή κρίση. Τη μελέτη υπέγραψαν 31 ερευνητές από έξι διαφορετικές χώρες.

Οι σεισμοί ξεκίνησαν στις 27 Ιανουαρίου και συνεχίστηκαν για σχεδόν έναν μήνα. Η ένταση της κατάστασης οδήγησε περίπου το 75% των κατοίκων να εγκαταλείψουν το νησί, ενώ κινητοποιήθηκαν στρατιωτικές, πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις από την ηπειρωτική Ελλάδα. Τον Φεβρουάριο, το νησί τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τα σχολεία παρέμειναν κλειστά για δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με τον φυσικό Φλοράν Μπρενγκιέ, του γαλλικού Ινστιτούτου Γεωεπιστημών (ISTerre) και από τους συνυπογράφοντες τη μελέτη, «στις αρχ΄ς του 2025, το μάγμα σχημάτισε έναν δίαυλο, δηλαδή μια σχεδόν κατακόρυφη ρωγμή στον φλοιό της Γης, μέσα στην οποία διείσδυσε και μετακινήθηκε για 13 χιλιόμετρα, σταματώντας την πορεία του μόλις 3 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια».

Όπως εξηγούν οι ερευνητές στη μελέτη (μεταξύ αυτών που τη συνυπογράφουν είναι οι Έλληνες Παρασκευή Νομικού, Δημήτρης Αναστασίου, Κώστας Ραπτάκης και Μαρία Τσακίρη), το φαινόμενο ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024, όταν τα όργανα παρακολούθησης της Σαντορίνης κατέγραψαν ασυνήθιστα σήμερα.

Το έδαφος της Καλντέρας στη Σαντορίνη ανυψώθηκε ενώ οι εκπομπές ηφαιστειακών αερίων αυξήθηκαν στο γειτονικό ηφαιστειογενές νησί της Νέας Καμένης. Ωστόσο υπογραμμίζεται ότι παρά τα προειδοποιητικά σημάδια θα ήταν αδύνατον να προβλεφθεί η εξέλιξη και η κορύφωσή της.

Στις 27 Ιανουαρίου η κατάσταση άλλαξε ριζικά καθώς ανιχνεύτηκαν εκατοντάδες σεισμικές δονήσεις συνοδευόμενες από σεισμικό βόμβο που είναι χαρακτηριστικός της κίνησης του μάγματος.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, τα επίκεντρα πλησιάζουν στην επιφάνεια και ορισμένοι σεισμοί ξεπερνούν το μέγεθος των 5 βαθμών. Προς τις 20 Φεβρουαρίου, η ροή μάγματος προς τον δίαυλο σταδιακά σταματά, οι σεισμοί αραιώνουν και το έδαφος παύει να παραμορφώνεται.

Το άρθρο με τίτλο «Η ηφαιστειακή κρίση αποκαλύπτει ένα συζευγμένο μαγματικό σύστημα στη Σαντορίνη και το Κολούμπο» επιβεβαιώνει ότι η αιτία των σεισμών ήταν η αυξημένη ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Η έρευνα αποκάλυψε πως υπήρξε μετακίνηση μάγματος ανάμεσα στο ηφαίστειο της Σαντορίνης και το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο, το οποίο βρίσκεται περίπου επτά χιλιόμετρα βορειοανατολικά. Για πρώτη φορά αποδεικνύεται ότι τα δύο ηφαίστεια συνδέονται μεταξύ τους και τροφοδοτούνται από το ίδιο μαγματικό σύστημα.