Αθήνα: Επιβάτης έσπασε τη γνάθο οδηγού λεωφορείου

Τι συνέβη και ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Ένας οδηγός λεωφορείου της γραμμής 500, που εξυπηρετεί όλη τη νύχτα και ενώνει τον Πειραιά με την Κηφισιά, δέχθηκε επίθεση από μεθυσμένο επιβάτη, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο ίδιος.
Όπως ανέφερε στο Action24, ο κ. Φώτης Νικολακόπουλος, Γ.Γ. του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, περίπου στις 5:00 το λεωφορείο βρισκόταν στην στάση Αγία Βαρβάρα, λίγο πριν από τα Πατήσια.
Φτάνοντας εκεί, ο συγκεκριμένος επιβάτης είχε χτυπήσει την μεσαία πόρτα του λεωφορείου για να κατέβει. Ο οδηγός την άνοιξε, αλλά εκείνος αντί να κατέβει, πήγε στην μπροστινή πόρτα. Ο οδηγός άνοιξε και εκείνη, αλλά τότε ο επιβάτης γύρισε και τον χτύπησε στη γνάθο, και στην συνέχεια διέφυγε».
Όπως λέει ο κ. Νικολακόπουλος, σύμφωνα με τον οδηγό, ο συγκεκριμένος επιβάτης φαινόταν να ήταν μεθυσμένος. «Αφού τον χτύπησε, ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έχει σπασμένη γνάθο».
Ρομά αστυνομικοί και νέες ομάδες του «ελληνικού FBI» για περιφρούρηση καταυλισμών
Βοιωτία: Ανοίγουν οι λογαριασμοί της 62χρονης διευθύντριας ΚΕΠ - Η μητέρα της είχε πεθάνει τουλάχιστον 4 χρόνια πριν
Κόφτης στο επίδομα ενοικίου για ασυνεπείς ενοικιαστές – Κατευθείαν η πληρωμή στους ιδιοκτήτες
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr