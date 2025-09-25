Αθήνα: Επιβάτης έσπασε τη γνάθο οδηγού λεωφορείου

Ένας οδηγός λεωφορείου της γραμμής 500, που εξυπηρετεί όλη τη νύχτα και ενώνει τον Πειραιά με την Κηφισιά, δέχθηκε επίθεση από μεθυσμένο επιβάτη, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο ίδιος.

Όπως ανέφερε στο Action24, ο κ. Φώτης Νικολακόπουλος, Γ.Γ. του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, περίπου στις 5:00 το λεωφορείο βρισκόταν στην στάση Αγία Βαρβάρα, λίγο πριν από τα Πατήσια.

Φτάνοντας εκεί, ο συγκεκριμένος επιβάτης είχε χτυπήσει την μεσαία πόρτα του λεωφορείου για να κατέβει. Ο οδηγός την άνοιξε, αλλά εκείνος αντί να κατέβει, πήγε στην μπροστινή πόρτα. Ο οδηγός άνοιξε και εκείνη, αλλά τότε ο επιβάτης γύρισε και τον χτύπησε στη γνάθο, και στην συνέχεια διέφυγε».

Όπως λέει ο κ. Νικολακόπουλος, σύμφωνα με τον οδηγό, ο συγκεκριμένος επιβάτης φαινόταν να ήταν μεθυσμένος. «Αφού τον χτύπησε, ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έχει σπασμένη γνάθο».