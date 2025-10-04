Επίδομα παιδιού: Πότε πληρώνονται η 5η και 6η δόση

Η τέταρτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21 έχει ήδη καταβληθεί και απομένουν οι πληρωμές για τις δύο τελευταίες μέχρι το τέλος του έτους.

Συγκεκριμένα, η πέμπτη δόση θα πληρωθεί στις 28 Νοεμβρίου, ενώ η έκτη και τελευταία δόση θα πιστωθεί λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, μεταξύ 19 και 24 Δεκεμβρίου 2025.

Από την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου έχει ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο Α21. Οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέτουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιούν τις ήδη υπάρχουσες, μέσω των ιστοσελίδων idika.gr και opeka.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται βάσει του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων και του οικογενειακού εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024.

Τα ποσά του επιδόματος



Το επίδομα παιδιού Α21 χορηγείται από το πρώτο παιδί και διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων και το οικογενειακό εισόδημα.

Για το πρώτο και δεύτερο παιδί, το ποσό ανέρχεται σε 70, 42 ή 28 ευρώ τον μήνα. Από το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο, το επίδομα φτάνει τα 140, 84 ή 56 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία.

Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν το επίδομα

Το επίδομα παιδιού Α21 υπολογίζεται με εισοδηματικά όρια που δεν έχουν προσαρμοστεί στον πληθωρισμό. Αυτό σημαίνει ότι πολλές οικογένειες, παρότι δεν έχουν ουσιαστικά αυξημένη αγοραστική δύναμη, θα εμφανίσουν υψηλότερο φορολογητέο εισόδημα λόγω αυξήσεων μισθών και μειώσεων στην παρακράτηση φόρου. Ως αποτέλεσμα, αρκετοί δικαιούχοι θα βρεθούν εκτός των ισχυόντων ορίων και θα χάσουν το επίδομα.