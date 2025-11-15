Περιστέρι: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης από συνομήλική της

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων με ένα 13χρονο κορίτσι να πέφτει θύμα άγριο ξυλοδαρμού από συνομήλική της στο Περιστέρι.

Το νέο περιστατικό με τον ξυλοδαρμό της 13χρονης στο Περιστέρι σοκάρει. Μάλιστα παρούσες στο συμβάν κάποιες άλλες ανήλικες που γελούν και καταγράφουν σε βίντεο το θύμα.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media μια παρέα κοριτσιών κάθεται στα σκαλοπάτια μιας πολυκατοικίας. Τότε ένα από τα κορίτσια αρχίσει να χτυπά, να φτύνει και να υβρίζει μια 13χρονη λέγοντάς της: «ότι είναι πρώην της δεν στο είπε κανείς; Δεν στο είπε κανείς ότι είναι πρώην της; Μωρή, δεν στο είπε κανείς;».

Σύμφωνα με όσα τόνισε η μητέρα της 13χρονης στον ΣΚΑΪ κανένα από τα κορίτσια δεν υπερασπίστηκε την κόρη της. Μάλιστα την εντολή για την επίθεση φέρεται να έδωσε η κοπέλα που τραβούσε και το βίντεο.