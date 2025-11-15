Επεισόδια στο Πολυτεχνείο με ξυλοδαρμούς και ζημιές μέσα στο κτήριο

Επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου στο Πολυτεχνείο, που έχει ανοίξει από το πρωί της πύλες του, για τις τριήμερες εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 52ης επετείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο στο προαύλιο όσο και στο εσωτερικό του κτηρίου, λίγο μετά τις 9 το πρωί την ώρα που άνοιγαν οι πύλες του Ιδρύματος για το κοινό, ξέσπασαν επεισόδια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά κάποια άτομα και να σημειωθούν και μεγάλες υλικές ζημιές.