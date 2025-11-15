Επεισόδια στο Πολυτεχνείο με ξυλοδαρμούς και ζημιές μέσα στο κτήριο

Δείτε ΦΩΤΟ
Επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου στο Πολυτεχνείο, που έχει ανοίξει από το πρωί της πύλες του, για τις τριήμερες εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 52ης επετείου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο στο προαύλιο όσο και στο εσωτερικό του κτηρίου, λίγο μετά τις 9 το πρωί την ώρα που άνοιγαν οι πύλες του Ιδρύματος για το κοινό, ξέσπασαν επεισόδια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά κάποια άτομα και να σημειωθούν και μεγάλες υλικές ζημιές.
Τι ώρες ανοίγει το Πολυτεχνείο
Σύμφωνα με απόφαση, σήμερα και αύριο Κυριακή (16.11.2025), το συγκρότημα της Πατησίων θα ανοίγει στις 09:00 και θα κλείνει στις 20:00. Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, οι πύλες του Πολυτεχνείου θα ανοίξουν μεν και πάλι στις 09:00, όμως θα κλείσουν στις 13:00, για να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.
Από το πρωί του Σαββάτου, πολίτες αφήνουν λουλούδια, ενώ εκπρόσωποι συλλόγων και ενώσεων αφήνουν στεφάνια. Κατά τη διάρκεια του τριήμερου, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις, προβολές ντοκιμαντέρ και παραδόσεις φοιτητικών συλλόγων με πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα γεγονότα.
