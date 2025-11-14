Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Εορτασμός 52ης επετείου του Πολυτεχνείου

Το πρόγραμμα

 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει και φέτος στην Πάτρα εκδηλώσεις για την επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Οι εκδηλώσεις για τη 17η Νοέμβρη θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025, και το πρόγραμμα , σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, έχει ως εξής:

·         ΩΡΑ 11.00: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων (Ηρώων Πολυτεχνείου & Δημοκρατίας, Τερψιθέα).

·         ΩΡΑ 13.30: Στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, θα γίνουν ομιλίες με την φροντίδα των Διευθυντών.

Στα σχολεία θα γίνουν επίκαιρες ομιλίες και εκδηλώσεις σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας τους.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πολυτεχνείο Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

