Πάτρα: Χωρίς νερό Βραχνέικα, Μονοδένδρι και Ροΐτικα στις 17 Νοεμβρίου

Από τις 8 π.μ. έως τις 3 μ.μ.
Λόγω εργασιών μετατόπισης αγωγού ύδρευσης από την εταιρεία κατασκευής της Ε.Ο. Πατρών Πύργου ΑΒΑΞ Α.Ε., από τη ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, από τις 8 π.μ. έως τις 3 μ.μ., θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές:
Βραχνεΐκων, Μονοδενδρίου και Ροϊτίκων.
Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια μείωσης του χρόνου διακοπής υδροδότησης.
"Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών" καταλήγει η ανακοίνωση.
