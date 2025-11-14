Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Χωρίς νερό Βραχνέικα, Μονοδένδρι και Ροΐτικα στις 17 Νοεμβρίου

Από τις 8 π.μ. έως τις 3 μ.μ.

Λόγω εργασιών μετατόπισης αγωγού ύδρευσης από την εταιρεία κατασκευής της Ε.Ο. Πατρών Πύργου ΑΒΑΞ Α.Ε., από τη ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, από τις 8 π.μ. έως τις 3 μ.μ., θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές:

Βραχνεΐκων, Μονοδενδρίου και Ροϊτίκων.

Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια μείωσης του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

"Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών" καταλήγει η ανακοίνωση.

 

 

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Διακοπή Νερού Διακοπή Υδροδότησης ΔΕΥΑΠ

Ειδήσεις