Πάτρα: Χωρίς νερό Βραχνέικα, Μονοδένδρι και Ροΐτικα στις 17 Νοεμβρίου

Λόγω εργασιών μετατόπισης αγωγού ύδρευσης από την εταιρεία κατασκευής της Ε.Ο. Πατρών Πύργου ΑΒΑΞ Α.Ε., από τη ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, από τις 8 π.μ. έως τις 3 μ.μ., θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές:

Βραχνεΐκων, Μονοδενδρίου και Ροϊτίκων.

Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια μείωσης του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

"Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών" καταλήγει η ανακοίνωση.