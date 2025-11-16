Νέα καταγγελία για δήθεν ιερέα: Του υποσχέθηκε ότι θα σώσει τον αδερφό του από τον καρκίνο

Θύμα ενός απατεώνα ρασοφόρου έπεσε ένας άνδρας, ο οποίος δυστυχώς «έχασε» τον καρκινοπαθή αδερφό του
Όλο και περισσότερες περιπτώσεις εξαπάτησης πιστών από δήθεν ιερείς έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
Μία νέα καταγγελία έφερε στο φως της δημοσιότητας το MEGA το Σάββατο. Συγκεκριμένα, η εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη αποκάλυψε μία νέα καταγγελία για δήθεν ιερείς.
Θύμα ενός τέτοιου απατεώνα ρασοφόρου έπεσε ένας άνδρας, ο οποίος δυστυχώς «έχασε» τον καρκινοπαθή αδερφό του.
Όπως καταγγέλλει, του έταξε πως θα γλιτώσει τον αδερφό του από τον καρκίνο, ωστόσο, ο άνθρωπος «έφυγε» από τη ζωή
«Προσευχόντουσαν πάνω στο παιδί, έλεγαν ότι έχει έναν δαίμονα, που αυτός ο δαίμονας είναι ο καρκίνος και μόνο αν φύγει ο δαίμονας θα γίνει καλά το παιδάκι».
