#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αγρίνιο: Διοργανώνουν σιωπηρή διαμαρτυρία και πορεία για τον 17χρονο Μάριο

Ο νεαρός βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ρίου

Την πιο μεγάλη μάχη της ζωής του δίνει ο 17χρονος Μάριος από το Αγρίνιο.

Ο νεαρός πάσχει από το σύνδρομο Alagille και βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ρίου μετά από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του.

Η οικογένεια καταγγέλλει πως απορρίφθηκαν δύο αιτήματα επείγουσας μεταφοράς στο εξωτερικό και παράλληλα δεν έχει μπει στη λίστα μεταμόσχευσης.

Έτσι, Αγρινιώτες προχωρούν σε κινητοποίηση αύριο Κυριακή στις 18:00 στην πλατεία Δημοκρατίας και καλούν σε σιωπηρή διαμαρτυρία και πορεία προς το σπίτι του.

πηγη agriniopress

#tags Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Αγρίνιο Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

