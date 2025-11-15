Αγρίνιο: Διοργανώνουν σιωπηρή διαμαρτυρία και πορεία για τον 17χρονο Μάριο

Ο νεαρός βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ρίου
Την πιο μεγάλη μάχη της ζωής του δίνει ο 17χρονος Μάριος από το Αγρίνιο.
Ο νεαρός πάσχει από το σύνδρομο Alagille και βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ρίου μετά από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του.
Η οικογένεια καταγγέλλει πως απορρίφθηκαν δύο αιτήματα επείγουσας μεταφοράς στο εξωτερικό και παράλληλα δεν έχει μπει στη λίστα μεταμόσχευσης.
Έτσι, Αγρινιώτες προχωρούν σε κινητοποίηση αύριο Κυριακή στις 18:00 στην πλατεία Δημοκρατίας και καλούν σε σιωπηρή διαμαρτυρία και πορεία προς το σπίτι του.
πηγη agriniopress
