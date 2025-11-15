Πάτρα: Κλειστή η Κορίνθου λόγω εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Back to Top
'Εχουν ήδη ξεκινήσει οι εκδηλώσεις για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Κλειστή παραμένει εδώ και λίγη ώρα η οδός Κορίνθου στην Πάτρα, στο ύψος του πρώην Παραρτήματος του Πανεπιστημίου Πατρών.

Άτομα που βρίσκονται στον χώρο έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμό του δρόμου, καθώς έχουν ήδη ξεκινήσει οι εκδηλώσεις για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με εκτροπές από τα γύρω σημεία, ενώ αναμένονται επιπλέον δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος των εορτασμών.

