Ακίνητα στην Αθήνα: Σε ποιες περιοχές βρίσκονται τα περισσότερα κενά σπίτια

Ένα στα τέσσερα σπίτια δεν κατοικείται στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας που διενήργησε η Redataset του ομίλου Resolute Cepal Greece, αξιοποιώντας στοιχεία από την απογραφή κτιρίων της ΕΛΣΤΑΤ, συνολικά 117.137 είναι οι κενές κατοικίες στον Δήμο Αθηναίων.

Ο αριθμός αυτός μεταφράζεται σε 26,8% του συνόλου.

Τα σπίτια αυτά ανήκουν είτε σε ιδιώτες είτε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΕΦΚΑ, δήμος, ιδρύματα κ.λπ.), ενώ ορισμένα τα έχουν στα χαρτοφυλάκια τους οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers).

Τι άλλο δείχνουν τα στοιχεία

Ταυτόχρονα τα ίδια στοιχεία της έρευνας δείχνουν πως:

22,1% είναι το ποσοστό των κενών κατοικιών που βρίσκεται στον Δήμο του Πειραιά. Δηλαδή στον εν λόγω δήμο υπάρχουν 21.712 κενά σπίτια.

ενώ 13.212 είναι τα κενά ακίνητα στο Περιστέρι

περίπου 10.000 είναι τα κλειστά ακίνητα στου Ζωγράφου, ή 21,6% του συνόλου. Αξίζει να σημειωθεί πως η εν λόγω περιοχή καταγράφει υψηλή ζήτηση για ενοικίαση, λόγω της Πανεπιστημιούπολης.

Ωστόσο τη χειρότερη εικόνα στα βόρεια προάστεια ως προς αυτό την έχει η Κηφισιά, όπου 6.441 συνολικά είναι οι κενές κατοικίες. Σε ποσοστό ο αριθμός αυτός μεταφράζεται σε 18,4% . Ενώ σε άλλες περιοχές, όπως τα Βριλήσσια ή η Αγία Παρασκευή, τα ποσοστά δεν υπερβαίνουν το 9% και 10,2% αντίστοιχα και τα 1.267 και 2.977 κενά σπίτια.