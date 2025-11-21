Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Πάτρα για τον εορτασμό του Αγίου Ανδρέα

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας αποδέχθηκε την πρόσκληση και θα παραστεί στις εκδηλώσεις προς τιμή του Πολιούχου της πόλης

Στην Πάτρα θα βρεθεί ανήμερα του Αγίου Ανδρέα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο Πρόεδρος αποδέχθηκε σύμφωνα με πληροφορίες την πρόσκληση που του απευθύνθηκε και θα δώσει το παρών στις επίσημες εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην αχαϊκή πρωτεύουσα προς τιμή του Πολιούχου της πόλης.

Η παρουσία του αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς στον φετινό εορτασμό, ο οποίος συγκεντρώνει κάθε χρόνο πλήθος πιστών και επισήμων.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κωνσταντίνος Τασούλας

