Πάνω από 700 Πατρινοί πέρασαν τη πόρτα του Ρωμαϊκού Ωδείου- Αννίτα Κουμούση: «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την προσέλευση»

Περισσότεροι από 700 Πατρινοί είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο, πλήρως αναστηλωμένο Ρωμαϊκό Ωδείο, το οποίο παραδόθηκε επίσημα στο κοινό το περασμένο Σάββατο, έπειτα από τρία χρόνια εντατικών εργασιών.

Το ιστορικό μνημείο άνοιξε ξανά τις πύλες του και, όπως φάνηκε από την ανταπόκριση του κόσμου το πρώτο κιόλας διήμερο, η επιστροφή του αποτέλεσε ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για την Πάτρα.

Οι επισκέπτες έχουν πλέον από το Σάββατο την ευκαιρία να βλέπουν από κοντά τον αναμορφωμένο χώρο, να περιηγούνται στα νέα σημεία θέασης και να διαπιστώνουν ιδίοις όμμασι την έκταση των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν, με στόχο την ανάδειξη και τη λειτουργική αποκατάσταση του μνημείου.

«Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την προσέλευση του κόσμου στο Ωδείο. Την Κυριακή μόνο, το επισκέφτηκαν πάνω από 500 περίπου άτομα, οικογένειες με παιδιά αλλά και μεμονωμένα άτομα, ενώ τη Δευτέρα, εργάσιμη ημέρα, περίπου 200 άτομα. Πάνε και διαβάζουν, ενημερώνονται πώς ήταν το Ωδείο στην αρχαιότητα, τη μελέτη αναπαράστασης» επισημαίνει στο thebest.gr η Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Αναστασία Κουμούση.

Η επισκεψιμότητα αναμένεται να συνεχιστεί με αμείωτο ενδιαφέρον, καθώς ο χώρος είναι πλέον ανοιχτός καθημερινά, εκτός Τρίτης, με ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 15:30 και χωρίς κόστος εισόδου, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες αλλά και στους επισκέπτες της Πάτρας να γνωρίσουν ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της ρωμαϊκής εποχής στην πόλη. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η αναστήλωση του Ωδείου όχι μόνο ενισχύει την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής, αλλά αναμένεται να συμβάλει και στην τουριστική ανάπτυξη, λειτουργώντας και ως πόλος έλξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη σχεδιάζονται δράσεις και εκδηλώσεις που θα αξιοποιήσουν τον ανακαινισμένο χώρο, με στόχο να επιστρέψει δυναμικά στο πολιτιστικό ημερολόγιο της πόλης, όπως ακριβώς το γνώρισε το κοινό τις προηγούμενες δεκαετίες.