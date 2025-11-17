«Κάθε ευχή είναι ένα λιθαράκι για να τα καταφέρουμε»- Ο 18χρονος Μάριος στο Τορίνο περιμένει μόσχευμα

Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί το κατάλληλο μόσχευμα
Με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας έφτασε στην Ιταλία ο 18χρονος Μάριος, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, που πάσχει από σπάνιο σύνδρομο. Θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί το κατάλληλο μόσχευμα, αλλά ο Μάριος βρίσκεται σε υψηλή προτεραιότητα.
Η μητέρα του ανέφερε στα social media: "Στην Ιταλία θα δώσει τη μάχη του για μια κανονική ζωή. Και όπως είπε ο ίδιος λίγο πριν διασωληνωθεί: Μαμά, όλα θα πάνε τέλεια! Μην φοβάσαι...".
«Αισθάνομαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που όλοι οι άνθρωποι έχουν αγκαλιάσει τον Μάριο. Μέχρι και μια ευχή να πάει καλά ο Μάριος είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο λιθαράκι στο να τα καταφέρουμε. Είναι για τον ίδιο τον Μάριο παρότι δεν το καταλαβαίνει τι γίνεται έξω. Σίγουρα ξέρω ότι του δίνει δύναμη αλλά και δίνει πάρα πολλή δύναμη και σε εμάς», λέει ο αδερφός του Μάριου, ο Βασίλης.
Από την πλευρά της η αντιπεριφερειάρχης δημόσιας υγείας δυτικής Ελλάδας, Άννα Μαστοράκου, σημειώνει πως «η διαδικασία της μεταμόσχευσης είναι πολυσύνθετη, πολύπλοκη διαδικασία που θέλει ομάδες διαφορετικών ειδικοτήτων που πρέπει να συντονιστούν όλες για να μπορεί να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα».
«Είμαστε ευτυχείς που έχουμε αυτή τη διακρατική συμφωνία με την Ιταλία μέσω της οποίας μπορούμε να δώσουμε ευκαιρία ζωής σε παιδιά ή ενήλικες με δύσκολα περιστατικά που δεν γίνονται δεκτά από τα ελληνικά μεταμοσχευτικά κέντρα και χρειάζονται επειγόντως μια μεταμόσχευση ήπατος για να σωθούν», τονίζει ο πρόεδρος του εθνικού οργανισμού μεταμοσχεύσεων, Γιώργος Παπαθεοδωρίδης.
Τις τελευταίες ημέρες ο Μάριος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο νοσοκομείο του Ρίου. Η μητέρα του ανέφερε ότι ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 με μια σπάνια πάθηση που λέγεται σύνδρομο Alagille, όπου το κύριο πρόβλημα ήταν στο ήπαρ.
