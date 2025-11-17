«Κάθε ευχή είναι ένα λιθαράκι για να τα καταφέρουμε»- Ο 18χρονος Μάριος στο Τορίνο περιμένει μόσχευμα

Με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας έφτασε στην Ιταλία ο 18χρονος Μάριος, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, που πάσχει από σπάνιο σύνδρομο. Θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί το κατάλληλο μόσχευμα, αλλά ο Μάριος βρίσκεται σε υψηλή προτεραιότητα.

Η μητέρα του ανέφερε στα social media: "Στην Ιταλία θα δώσει τη μάχη του για μια κανονική ζωή. Και όπως είπε ο ίδιος λίγο πριν διασωληνωθεί: Μαμά, όλα θα πάνε τέλεια! Μην φοβάσαι...".

«Αισθάνομαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που όλοι οι άνθρωποι έχουν αγκαλιάσει τον Μάριο. Μέχρι και μια ευχή να πάει καλά ο Μάριος είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο λιθαράκι στο να τα καταφέρουμε. Είναι για τον ίδιο τον Μάριο παρότι δεν το καταλαβαίνει τι γίνεται έξω. Σίγουρα ξέρω ότι του δίνει δύναμη αλλά και δίνει πάρα πολλή δύναμη και σε εμάς», λέει ο αδερφός του Μάριου, ο Βασίλης.